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Каштру – о поражении от Олимпика: Хорошая игра для анализа

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник получил достаточно пищи для размышлений

Каштру – о поражении от Олимпика: Хорошая игра для анализа
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение в товарищеском матче с "Олимпиком" (1:2).

"Тренировочный матч имеет специфические характеристики для анализа ребят, которые не так часто используются в течение сезона. Это хорошая возможность их посмотреть. Понятно, что координация, когда играет привычный стартовый состав, отличается от той, что мы увидели сегодня. Самоотдача была. В первом тайме мы совершили две ошибки, ставшие фатальными, и подарили сопернику два гола. Второй же удался лучше: доминировали над "Олимпиком" и контролировали. В целом это игра для хорошего анализа.

Для игроков из молодежного состава это очень большой прыжок – от академии до первой команды. Конечно, им нужно время. Есть ребята, которые более подготовлены, чем другие. Даже те, кто находится с нами, пребывают в процессе эволюции. Им нужно дать время, дать понять, что на пути еще будут сложности. Некоторые придут к высокому уровню раньше. Но у всех должно быть терпение: как у игроков, так и у тренеров. Проект клуба именно таков – развивать молодежь и доводить до первой команды, чтобы парни были эффективными на поле. Эти матчи являются составляющей данного процесса. Мы довольны, что можем давать возможность молодым футболистам выступать в первой команде", – цитирует Каштру официальный сайт "Шахтера".

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.09.2020 в 15:59
Кого там доводить,????? И куда, до дверей разве что. И пнуть под зад
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