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Шахтер - Олимпик 1:2. Видеообзор контрольного матча

Премьер-лига
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Донецкое дерби

Шахтер - Олимпик 1:2. Видеообзор контрольного матча
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В рамках контрольного матча встречались донецкий "Шахтер" и донецкий "Олимпик". Команда Луиша Каштру потерпела поражение со счетом 1:2.

Товарищеский матч

"Шахтер" - "Олимпик" 1:2
Голы: Фернандо 83 - Шахаб 12, Завийский 39
"Шахтёр": Гриценко (Турбаевский 46), Додо (Сиприано 63), Витао, Пихаленок (Мампасси 46), Сиприано (Бутко 46, Козик 84), Майкон, Маркос (Пихаленок 68), Алан Патрик (Дентиньо 46), Тете (Шостак 84), Тайсон (Фернандо 68), Фернандо (Судаков 53)
"Олимпик" (старт): Кичак, Пасич, Зотько, Снурницын, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Завийский, Бенито, Тейшейра, Шахаб
Предупреждения: Майкон 44 - Завийский 15

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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