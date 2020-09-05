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Днепр-1 - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Контрольный матч во время паузы на матчи сборных

Днепр-1 - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Соперники только в конце лета провели очный официальный поединок, который завершился вничью 1:1. Сейчас же их ожидает новая встреча, но уже товарищеская.

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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