Майкон о матче с Олимпиком: Мы практически не имели пространства в последней трети

Полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон поделился мыслями после поражения в матче с "Олимпиком" .

– Знали, что предстоит сложный матч, из-за того что соперник опекает, садится глубоко. Мы практически не имели пространства в последней трети поля. К сожалению, в первом тайме пропустили два мяча, что усложнило игру. До перерыва были не так хороши. Во втором тайме постарались прибавить и контролировать. Но, конечно, уступать очень плохо. Всегда хотим побеждать и будем работать, чтобы добиваться только наилучших результатов.



– Чего не хватило в атаке?

– Мы старались, но соперник закрылся, было крайне тяжело вскрыть эту оборону. Знали, что так произойдет. Прибавлять нужно всегда, ведь "Шахтер" ставит перед собой большие цели, и необходимо расти и прогрессировать с каждым днем, завтра показывать игру лучше, чем сегодня. Важно продолжать сезон с высоко поднятой головой.

– Возросла ли конкуренция среди молодежи в отсутствие сборников?

– Это очень важно, и хорошо иметь такую возможность – проявлять себя на поле, показывать, чего стоишь. Когда ребята из сборных здесь, когда вся команда в сборе, мы всегда должны демонстрировать свои качества и бороться за место в составе.