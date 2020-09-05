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Бурда снова получил травму в матче с Колосом

Премьер-лига
(3 голосов)

Никиту заменил Артем Шабанов

Бурда снова получил травму в матче с Колосом
Новина українською

В контрольном матче киевское "Динамо" играет против "Колоса" из Ковалевки.

Центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда получил травму на 36-й минуте поединка. Вместо Никиты на поле вышел Артем Шабанов.

25-летний Бурда только недавно оправился после травмы колена.

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В статье: Динамо (Киев) Контрольный матч Артем Шабанов Никита Бурда Колос (Ковалевка)
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