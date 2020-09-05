Премьер-лига
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Бурда снова получил травму в матче с Колосом
Никиту заменил Артем Шабанов
В контрольном матче киевское
Центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда получил травму на 36-й минуте поединка. Вместо Никиты на поле вышел Артем Шабанов.
25-летний Бурда только недавно оправился после травмы колена.
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