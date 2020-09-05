Кравец забил первый гол после возвращения в Динамо

В контрольном матче киевское "Динамо" играет против "Колоса" из Ковалевки.

Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Кравец. Голевую передачу на 31-летнего нападающего отдал левый защитник Виталий Миколенко.

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