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Кравец забил первый гол после возвращения в Динамо
Голевую на Артема отдал Миколенко
В контрольном матче киевское
Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Кравец. Голевую передачу на 31-летнего нападающего отдал левый защитник Виталий Миколенко.
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Этот гол стал для Кравца первым после возвращения в стан столичного клуба. Напомним, 20-го августа
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Maldini (Киев)
05.09.2020 в 20:15
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