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Кравец забил первый гол после возвращения в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Голевую на Артема отдал Миколенко

Кравец забил первый гол после возвращения в Динамо
Новина українською

В контрольном матче киевское "Динамо" играет против "Колоса" из Ковалевки.

Счет в поединке открыл форвард "бело-синих" Артем Кравец. Голевую передачу на 31-летнего нападающего отдал левый защитник Виталий Миколенко.

Кравец забил первый гол после возвращения в Динамо - изображение 1
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Этот гол стал для Кравца первым после возвращения в стан столичного клуба. Напомним, 20-го августа Артем подписал контракт с "Динамо" на два года с возможностью продления.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Контрольный матч Колос (Ковалевка) Виталий Миколенко
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
05.09.2020 в 20:15
Поздравляю Кравца и желаю ему прижиться в Динамо!!!Но сделать это ему будет трудно..конкуренция!Что ждёт Динамо-ничего ХОРОШЕГО!
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