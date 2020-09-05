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Заря разгромила Александрию. Гладкий отметился дебютным голом

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Скрипника забила четыре мяча

Заря разгромила Александрию. Гладкий отметился дебютным голом
Новина українською

В рамках товарищеского поединка встречались представители верхней шестерки прошлого сезона УПЛ. Луганская "Заря" разгромила "Александрию" Владимира Шарана. Подопечные Виктора Скрипника забили четыри мяча. Первый гол хозяев в этой встреча забил форвард Александр Гладкий - этот забитый мяч стал для украинского нападающего дебютным в составе луганской команды.

Контрольный матч

Стадион "Торпедо", Запорожье

"Заря" - "Александрия" 4:0

Голы: Гладкий 17, Громов 25, Кабаев 32, Юрченко 74.

"Заря": Никита Шевченко (Никола Василь, 46), Денис Фаворов (Максим Агапов, 80), Виталий Вернидуб (Игорь Чайковский, 75), Ловро Цвек (Дмитрий Поддубный, 82), Максим Гречкин (Жуниньо, 61), Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко (Сергей Демченко, 80), Егор Назарина, Владислав Кабаев (Владимир Белоцерковец, 75), Александр Гладкий (Михайло Перович, 46), Артём Громов (Денис Янаков, 46).

"Александрия": Панькив (Рудык, 36), Пашаев, Мельник, Гордиенко, Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Банада, Третьяков, Мышенко, Безбородько.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Контрольный матч
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
05.09.2020 в 19:51
кочергина НЕт и 4-0
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0
-1
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Hugo64 (PARIS)
05.09.2020 в 19:50
громов гладкий и кабаев-будет сильное нападение ЕСЛИ конечно гладкий заиграеет-
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