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Динамо минимально обыгрывает Колос благодаря голу Кравца

Премьер-лига
(3 голосов)

Первый гол Артема Кравца после возвращения в киевский клуб

Динамо минимально обыгрывает Колос благодаря голу Кравца
Новина українською

В рамках товарищеского поединка киевское "Динамо" встречалось с "Колосом" из Ковалевки. Матч проходил на новом стадионе ковалевцев. Единственный и победный гол в этой встрече забил форвард "бело-синих" Артем Кравец, голевую передачу отдал Виталий Миколенко.

Травму в этой игре получил основной центральный защитник столичной команды Бурда, Никиту на 36-й минуте заменил Артем Шабанов.

Контрольный матч

Ковалевка, 5 сентября

"Динамо" - "Колос" 1:0

Гол: Кравец 49

"Динамо": Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль

"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Контрольный матч Никита Бурда Колос (Ковалевка)
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Комментарии (5)
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FC Energy (Новая Каховка)
05.09.2020 в 20:35
А что там бразилец, подпишут?
Ответить
0
0
Impressed (Украина)
05.09.2020 в 19:54
а че миколенко в сборную не поехал?
Ответить
0
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
05.09.2020 в 19:56
В збірну... з лікарняного ліжка?
Ответить
+3
0
Impressed (Украина)
05.09.2020 в 19:57
ну так за клуб бегает!
0
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
05.09.2020 в 20:05
Набирає форму у товарняках...
+4
0


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