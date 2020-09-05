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Динамо минимально обыгрывает Колос благодаря голу Кравца
Первый гол Артема Кравца после возвращения в киевский клуб
В рамках товарищеского поединка киевское "Динамо" встречалось с "Колосом" из Ковалевки. Матч проходил на новом стадионе ковалевцев.
Контрольный матч
Ковалевка, 5 сентября
"Динамо" - "Колос" 1:0
Гол: Кравец 49
"Динамо": Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль
"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев