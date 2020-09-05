Динамо минимально обыгрывает Колос благодаря голу Кравца

В рамках товарищеского поединка киевское "Динамо" встречалось с "Колосом" из Ковалевки. Матч проходил на новом стадионе ковалевцев. Единственный и победный гол в этой встрече забил форвард "бело-синих" Артем Кравец, голевую передачу отдал Виталий Миколенко.

Травму в этой игре получил основной центральный защитник столичной команды Бурда, Никиту на 36-й минуте заменил Артем Шабанов.

Контрольный матч

Ковалевка, 5 сентября

"Динамо" - "Колос" 1:0

Гол: Кравец 49

"Динамо": Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль

"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев