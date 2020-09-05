Сергей Ковалец: Перед отъездом в Динамо целительница выкачивала меня яйцами

В жизни каждого человека есть события, которые откладываются в памяти навсегда. Это же касается и футболистов - как действующих, так и бывших. Можно нисколько не сомневаться, что кому-либо из них есть что вспомнить. Главному тренеру "Динамо" Сергею Ковальцу, который 5 сентября отмечает свой 52-й день рождения, запомнился 1989 год. Для известного в прошлом игрока сборной Украины он стал по-настоящему определяющим.

МЕЖДУ "ДНЕПРОМ" И "ДИНАМО"

- В разгар сезона 1989, который я проводил в составе хмельницкого "Подолья", которое выступало в шестой зоне второй лиги чемпионата СССР, у меня было несколько предложений, - вспоминает Ковалец. - В частности, заинтересованность в моем переходе проявляли киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". Об этих вариантах знал тогдашний главный тренер "Подолья" Иштван Секеч (Царствие ему небесное), более того, он пытался поделиться со мной своим мнением, дать совет. Когда Секеч узнал, что "Днепр" вроде хочет заключить со мной сделку, сказал: "Смотри сам, ведь насколько мне известно, и "Динамо" о тебе речь ведет". Я ответил, что пока никуда не планирую ехать, а хочу доиграть сезон в Хмельницком до конца. Хотя тренер не исключал вариант летнего перехода в "Динамо", тогда было бы время для адаптации в новом коллективе. Как раз на тот момент "Подолье" приехало на календарную игру с "Кривбассом" в Кривой Рог, где меня и нашел представитель "Днепра" Рохус Шох.

Секеч сказал: "Ты поезжай в Днепропетровск, но ничего не подписывай". Так вот, преодолев на машине 140-километровое расстояние, Шох меня забрал в Днепропетровск. Хотя я и не собирался ничего подписывать, все же это сделал. Мне, 20-летнему парню, трудно было справиться с волнением и психологическим давлением, возникшим у меня во время визита в днепропетровский клуб. После того, как я написал заявление, меня отправили обратно в Кривой Рог рейсовым автобусом. А тот, как назло, в пути сломался. И это в разгар июля, когда стояла сильная жара! Сначала пришлось ждать, пока "Икарус" отремонтируют, но когда вечерело, пассажиров нашего транспортного средства подобрал другой автобус. В гостиницу в Кривом Роге, где остановилось "Подолье", я добрался уже в полночь. А на второй день мы встретились с "Кривбассом", которому проиграли 1:2. Разумеется, в том матче после путешествия в Днепропетровск я выглядел не лучшим образом, ведь был очень утомлен.

Приехав затем в Киев, звоню в "Днепр" и говорю: "Я не буду переходить в ваш клуб". А мне отвечают в ультимативной форме: "Ты же подписал заявление, мы тебя на завод работать отправим!". (Дело в том, что в советские времена футболисты считались на том или ином предприятии, цвета которого защищал команда, в должности спортинструктора т.д. - прим. В.К.).

ОБЕЩАНИЕ БАЗИЛЕВИЧУ

- Откровенно говоря, я испугался. Однако Иштван Секеч меня успокоил: "Ничего они не сделают, ведь ты только заявление подписал - а этого недостаточно". Поэтому переходить в "Днепр" не стал, а вскоре в Хмельницкий за мной приехал с "Динамо" Олег Базилевич. Я ему и говорю: "Олег Петрович, хочу доиграть здесь сезон, а потом приеду именно в "Динамо". Он спросил: "Ты обещаешь?". "Да, - говорю. - Это мечта любого украинского юноши - играть в такой команде!". Он мне поверил и поехал в Киев. При этом из поля зрения представителей динамовского штаба я не исчезал. Когда "Подолье" играло с ирпенским "Динамо", то и Владимир Онищенко следил за моей игрой. Поэтому динамовцы пришли к окончательному выводу относительно приглашения меня в киевский клуб. С ним я заключил соглашение, кажется, в октябре. Однако сезон 1989 я все же доигрывал в Хмельницком, куда вернулся после визита в Киев.

В ОДНОМ НОМЕРЕ С РАЦЕМ ИЛИ ОБИДЧИК БАДЖО

- А в "Динамо" когда приехали?

- В ноябре. Если помните, тогда киевское "Динамо" играло в 1/8 финала Кубка УЕФА, а его соперником была итальянская "Фиорентина". И Валерий Лобановский берет меня на первый матч в Италию! Хотя я в то время не был заявлен и не имел права играть за киевлян, он все же меня взял на выезд - прежде всего для того, чтобы я проникся динамовской атмосферой, как можно скорее стал привыкать к новым условиям. До этого за границей я был дважды в Болгарии, куда ездил с "Подольем", а здесь сразу же Италия! Помнится, мы тогда прилетели во Флоренцию, и в отеле меня поселили в одном номере с Василием Рацем. Я тогда еще не был испытуемым зарубежьем, поэтому многое было для меня незнакомым. Не знал, как в гостинице открывать краны в ванной комнате, как включать свет - сами понимаете, какая за рубежом была тогда сантехника и электроника! Пришли в гостиничный ресторан, а там такой выбор блюд, сразу же теряешься - брать пиццу или лазанью, блюда с мясом или морепродуктами? Был удивился и на стадионе. Перед игрой наша команда вышла на разминку, а я, чтобы пробежаться, двинулся из подтрибунных помещениях следом. И тут увидел, как фанаты "Фиорентины" начали бросать в нас лирами - монетами по полкилограмма (улыбается)! Пришлось снова зайти обратно, чтобы уберечься. И только тогда, когда вышла на поле "Фиорентина", вышли и динамовцы. К сожалению, мои приятные впечатления о первых днях пребывания в легендарной команде испортил итог игры с флорентийцами - "Динамо" проиграло 0:1. В матче, в котором наша команда с 35-й минуты играла вдесятером после удаления Ивана Яремчука, единственный мяч забил Роберто Баджо. В последней четверти поединка Владимир Бессонов поскользнулся на мокром поле и игрок "Фиорентины" умышленно воткнулся в него, заработав пенальти.

СУХАЯ НИЧЬЯ НА ПОДМЕРЗШЕМ ПОЛЕ

- Все болельщики СССР тогда надеялись на то, что в ответной игре "Динамо" сможет решить судьбу двухраундового противостояния с флорентийской командой в свою пользу ...

- Учитывая, что чемпионат СССР к тому времени уже давно завершился, Лобановский решил провести подготовку к ответному матчу с "Фиорентиной" (он должен был состояться через две недели) именно в Италии. Ведь в то время в Украине было холодно и морозно. Вместе с командой отправился за границу и я. На итальянской земле "Динамо" провело недельный сбор, во время которого сыграло один товарищеский матч с тамошней командой низшего дивизиона, название которой уже и не припомню. Помню только, что она вроде бы начинается на букву "К". Вернувшись в Киев, начали готовиться к ответной игре с итальянцами. Поле Республиканского стадиона от минусовой температуры в начале декабря подмерзло, что стало для нас неожиданной проблемой. Футболисты "Фиорентины" вышли на игру в "сороконожках", а динамовцы в бутсах с шипами. Шипы в примёрзшую почву не входили, к тому же было скользко. Сыграли тогда 0:0 - и дальше в евротурнире прошли итальянцы.

НА ПЯТОЙ ТОЧКЕ - К ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЕ

- Что предшествовало вашему дебюту в составе "Динамо"?

- К тому моменту, как в сезоне-1990 я впервые сыграл в динамовской футболке в официальном матче, было немало событий. Одно из них случилась незадолго до выезда дублеров "Динамо" на Рождественский коммерческий турнир по мини-футболу в Австрию, куда под руководством тренера Виктора Колотова (светлая ему память!) ехали резервисты, футболисты, которые меньше играли в прошлом сезоне и я. Так вот, в новенькой экипировке киевского "Динамо" я приехал на неделю в родной Красилов, где живут мои родные. Обычно собирались с местными ребятами поиграть в футбол. А в Хмельницкой области тогда как раз нападало много снега. Вот мы и решили насытить кислородом организм кроссом и небольшой футбольной схваткой в ​​лесу. Полюбовавшись красотой зимних лесных пейзажей, начали играть в футбол. И надо же такому случиться: в одном из игровых эпизодов получил серьезную травму. Когда я стоял, в мое плечо всей массой врезался один из ребят, и в колене опорной ноги каааак хрустнуло! И это при том, что через пять дней мне нужно было быть в Киеве, откуда в разгар декабря "Динамо" должно вылетать в Линц. Представляете? Так вот, после этого столкновения я завопил, упал, а в глазах аж потемнело. Ситуацию осложняло то, что от леса домой расстояние немалое - где-то километров четыре. А идти я не могу. Тогда мобильных телефонов не было, поэтому одному из нашей компании пришлось бежать в город за машиной. Пока она приехала, травмированная нога распухла. Это был просто ужас! В этот момент думал только одно: "Что делать?". Оказалось, что в селе есть бабка-целительница, которая людей с подобными травмами "выкатывала" яйцами. Сразу же поехали к ней. Однако из-за огромного снежного покрова на земле добраться с холма к расположенному внизу дому той бабки оказалось невозможным. Пришлось мне на пятой точке съезжать вниз. Как-то доковылял до целительницы и сразу же попал в ее руки.

НИ СЛОВА О ПРОБЛЕМЕ

- И как - помогло?

- Она начала было что-то гадать, а потом взяла мою ногу, резко повернула в одну сторону и через мгновение я услышал, как что-то сильно захрустело. И сразу вернула в другую! У меня в глазах снова потемнело. Вы бы видели ту бабку: весит килограммов сорок, а лет ей под восемьдесят! Никак не пойму, откуда у нее столько силы?! Так вот, она "выкатила" меня яйцом, водя им по голове с целью защитить от всякого сглаза и порчи, а потом сделала компресс и замотала ногу. Все было бы хорошо, если бы на носу не было бы поездки с "Динамо" в Австрию. А отправляться в Киев, как я говорил выше, нужно было уже совсем скоро! Вот и представьте мое состояние: только подписал контракт с новым клубом, а тут такое ... В конце концов вернулся в Киев, но никому о своей проблеме - ни слова. Пришлось терпеть, хотя нога болела. А чтобы посиневшее травмированное колено во время кроссов и тренировок в сторону ни смещалось, вынужден был каждый раз его бинтовать. Так продолжалось два дня до вылета в Австрию. Когда на турнире в Линце пришлось выходить на первую игру, я был обеспокоен: колено болит, пас не отдать, и движений в сторону нельзя делать. Колотов спрашивает: "Как ты?". А я ему: "Да вот ногу подвернул". После этого тренер сказал, что в таком случае играть мне не стоит. В дальнейшем Виктор Колотов мне ничего вообще не говорил, а молодой динамовский врач, который поехал на этот турнир, ставил мне компрессы. В Австрии, где "Динамо" не стало победителем, мы были не более пяти-шести дней, после чего вернулись домой. Отпраздновали Новый год, а уже 4 января, за два дня до дня рождения Валерия Лобановского, команда собралась на первую в году тренировку.

ИСПЫТАНИЕ УЗБЕКИСТАНОМ

- Можно себе представить, как вам было в той ситуации! А каким был финал вашего "красиловского" приключения?

- Тогда главная команда должна была ехать на традиционный тренировочный сбор в немецкий Руйт, а дублеры - в Узбекистан. Врач "Динамо" Владимир Малюта должен был определиться со списком, кто будет отправляться в Германию. И вот перед выездом дубля в Конча-Заспу я сижу в синем клубном автобусе, который "Динамо" получило за трансфер Александра Заварова, как в него заходит Владимир Игоревич. Увидев перед этим, что я во время бега немного хромал, спрашивает: "А что у тебя с коленом?". "Ничего, - говорю. - Немного подвернул". Но опытный Малюта взял меня за колено и начал его теребить из стороны в сторону. А оно боли-и-и-ит. После чего удивленно говорит: "Парень, ты что! Тебе надо делать операцию, ведь колено вообще не "держит"!". Кто знает, как сложилась бы моя дальнейшая судьба в "Динамо", если бы не вмешался Колотов. Он говорит Малюте: "Владимир Игоревич, пусть Ковалец едет с дублем в Узбекистан. Если он там "сломается" до конца, то тогда и будет делать операцию". Конечно, я был рад такому повороту событий, за что до сих пор благодарен Виктору Колотову. Полетел я тогда с дублирующим составом в Узбекистан, где в течение недели бегал по кругу, а врач Виктор Берковский (светлая ему память!) делал мне уколы и ставил компрессы. На вторую неделю больное колену бинтовали, делали тейпы, и я начал немного работать с мячом. А когда шла третья неделю, меня выпустили на один из контрольных матчей, в котором я сыграл двадцать минут.

ДОВЕРИЕ ЛОБАНОВСКОГО

- Как встретили сезон 1990?

- Вернувшись в Киев с тренировочного сбора, я сыграл в первом матче за дублеров против "Памира" в Душанбе. Я забил мяч и мы победили 1:0. Второй выездной поединок в Москве играли с ЦСКА, где я снова отличился голом. Еще один на счету Сергея Юрана, мы тогда взяли верх 2:1. И вот так понемногу я восстановился. Слава Богу, обошлось без операции. Хорошо, что решение Колотова помогло, и бабка-целительница, пожалуй, хорошо мне колено вправила. А мой дебют в главной динамовской команде в рамках чемпионата СССР состоялся в августе 1990. Интересно, что это произошло в матче с командой, которой годом ранее я отказал в пользу "Динамо" - днепропетровским "Днепром". В том поединке минуты за три до финального свистка я даже гол забил, который стал победным. С тех пор почти во всех играх второго круга Лобановский доверял мне место в стартовом составе. И я всячески пытался доверие оправдать. Я благодарен судьбе, что удалось поиграть под его руководством в легендарном клубе.