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Источник: Бурда травмировал ахилл и пропустит полгода
Никита получил серьезную травму в товарищеском матче с "Колосом"...
В контрольном матче киевское
В этом поединке центральный защитник "бело-синих"
Травма оказалась очень серьезной - Никита повредил ахилловое сухожилие. На восстановление украинца уйдет примерно полгода, сообщает известный журналист Андрей Шахов.
25-летний Бурда пропустил практически весь прошлий сезон из-за травмы крестообразных связок.
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Комментарии (2)
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Бандеровець) (Одесса)
05.09.2020 в 21:43
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Лекарь (село Дарница)
05.09.2020 в 21:42
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