Официально: Бурда травмировал ахилл и пропустит полгода

В контрольном матче киевское "Динамо" минимально обыграло "Колос" из Ковалевки со счетом 1:0.

В этом поединке центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда получил травму на 36-й минуте поединка. Вместо Никиты на поле вышел Артем Шабанов.

Травма оказалась очень серьезной - Никита повредил ахилловое сухожилие. Киевский клуб сообщает, что игроку понадобится операция и на восстановление украинца уйдет примерно полгода.

25-летний Бурда пропустил практически весь прошлий сезон из-за травмы крестообразных связок.