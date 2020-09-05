Премьер-лига
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Официально: Бурда травмировал ахилл и пропустит полгода
Никита получил серьезную травму в товарищеском матче с "Колосом"...
В контрольном матче киевское
В этом поединке центральный защитник "бело-синих"
Травма оказалась очень серьезной - Никита повредил ахилловое сухожилие. Киевский клуб сообщает, что игроку понадобится операция и на восстановление украинца уйдет примерно полгода.
25-летний Бурда пропустил практически весь прошлий сезон из-за травмы крестообразных связок.
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Комментарии (6)
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Serega1111 (Киев)
05.09.2020 в 23:09
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Dimka26 (Чернигов)
05.09.2020 в 22:45
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simargl (Чернигов)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Бандеровець) (Одесса)
05.09.2020 в 21:43
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Лекарь (село Дарница)
05.09.2020 в 21:42
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