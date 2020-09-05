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Официально: Бурда травмировал ахилл и пропустит полгода

Премьер-лига
(2 голосов)

Никита получил серьезную травму в товарищеском матче с "Колосом"...

Официально: Бурда травмировал ахилл и пропустит полгода
Новина українською

В контрольном матче киевское "Динамо" минимально обыграло "Колос" из Ковалевки со счетом 1:0.

В этом поединке центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда получил травму на 36-й минуте поединка. Вместо Никиты на поле вышел Артем Шабанов.

Травма оказалась очень серьезной - Никита повредил ахилловое сухожилие. Киевский клуб сообщает, что игроку понадобится операция и на восстановление украинца уйдет примерно полгода.

25-летний Бурда пропустил практически весь прошлий сезон из-за травмы крестообразных связок.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Колос (Ковалевка)
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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Serega1111 (Киев)
05.09.2020 в 23:09
Очень жаль, хороший центральный защитник нужен и Динамо и сборной... А у него травма за травмой
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2020 в 22:45
Уже карьера пошла под откос, как у Малышева. Здоровья.
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+1
0
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simargl (Чернигов)
05.09.2020 в 22:34
Загнали парня физруки. Теперь практически хрустальный... главное здоровье !!! Выздоровления скорейшего Никите Бурде !!!
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+3
-1
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
05.09.2020 в 23:07
Чернигов впервые в истории никуда не вылетел, его недоумковатые болелы поучают всех вокруг :)
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+1
-1
Бандеровець) (Одесса)
05.09.2020 в 21:43
Да жалко парня((
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
05.09.2020 в 21:42
Писец, выздоровления Никите
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+4
0


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