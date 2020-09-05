Луиш Каштру: Понято, что Шахтеру нужно какое-то усиление извне

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями насчет трансферных целей клуба.

- Нуждается ли "Шахтер" в усилении? Если да, то на каких позициях?

- То, чего требует команда, обсуждается на внутренних собраниях. Я не привык обсуждать такие вопросы за пределами кабинета администратора. Нас интересует, какие игроки у нас есть, что мы можем сделать, чтобы они показали наилучшую игру. Рассчитываем на тех, кто у нас есть. Иногда усиление есть в самих командах. Если мы будем развивать игрока на следующий год, то это тоже будет усилением. Понято, что нужно какое-то усиление извне. Мы можем кого-то продать, 1-2 игроков, а 2-3 может прийти. Или никто. Это вопрос бизнеса, - рассказал Каштру.