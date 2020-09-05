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Колос - Динамо 0:1. Видеообзор контрольного матча
Победа, но с огромной потерей в лице Бурды
В рамках товарищеского матча киевского "Динамо" минимально обыграло "Колос" из Ковалевки.
Контрольный матч
Ковалевка, 5 сентября
Гол: Кравец 49
"Динамо": Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль
"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев