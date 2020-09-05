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Колос - Динамо 0:1. Видеообзор контрольного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Победа, но с огромной потерей в лице Бурды

Колос - Динамо 0:1. Видеообзор контрольного матча
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В рамках товарищеского матча киевского "Динамо" минимально обыграло "Колос" из Ковалевки. Единственный гол в поединке забил форвард "бело-синих" Артем Кравец. Серьезную травму в составе столичного клуба получил центральный защитник Никита Бурда - повреждение ахиллового сухожилья.

Контрольный матч

Ковалевка, 5 сентября

"Колос" - "Динамо" 1:0

Гол: Кравец 49

"Динамо": Бойко, Вантух, Бурда, Попов, Миколенко, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Вербич, де Пена, Соль

"Колос": Волынец, Кравченко, Новак, Петров, Гавриш, Емец, Задоя, Богданов, Смирный, Антюх, Селезнев

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Контрольный матч Никита Бурда Колос (Ковалевка)
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