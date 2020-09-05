Вербич: Мне нравится, как мы играем при Луческу

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился мыслями после победы над "Колосом" в контрольном матче.

- Беньямин, как себя чувствуешь в физическом плане после долгожданного возвращения на поле?

- Конечно, сейчас еще чувствую тяжесть в ногах на фоне непростых тренировок. В физическом плане я еще не готов на сто процентов, ведь я провел только первый матч после травмы. Я вернулся на поле, но сегодня травмировался Никита. Очень жаль, я желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, что он быстро вернется в строй.

- Для тебя это был первый матч в новом сезоне, какие впечатления от игры?

- Конечно, хорошо, что выиграли. Хоть это и товарищеская игра. Чувствуется, что игра команды поменялась. Для меня это был первый матч под руководством нового тренера. Мне нравится, как мы играем при Луческу. Нам нужно сейчас много работать чтобы еще лучше выглядеть на поле.

- Уже наладил взаимодействие с пополнившими команду в межсезонье игроками, тем же Кравцом, забившим сегодня гол?

- Артем – очень классный игрок и парень. Это наш голеадор. Сразу видно, что у него много опыта, он всегда знает, что делать, оказавшись перед воротами. Очевидно, он нам поможет, усилит нашу линию атаки.

- Вы были первыми, кто сыграл на этом новом стадионе. Какие впечатления он оставил?

- Газон хороший, играть было приятно. И весь стадион красивый, новый. Мне понравился.