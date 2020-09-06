Днепр-1 и Ингулец сыграли вничью в контрольном матче

Во время международного перерыва "Днепр-1" и "Ингулец" провели контрольный поединок, закончившийся вничью – 2:2.

Ранее в дебютном туре УПЛ нового сезона "Днепр-1" и "Ингулец" также сыграли вничью (1:1).

Уже через неделю пройдет очередной тур УПЛ. "Днепр-1" проведет игру с "Олимпиком" 12 сентября, а на следующий день "Ингулец" встретится с "Ворсклой".

СК Днепр-1 — Ингулец — 2:2 (2:1)

Голы: Цуриков, 7, Хобленко, 22 — Ситчинава, 3, Козак, 63, пенальти

СК Днепр-1: Сарнавский (Юрчук, 46), Адамюк (Сафронов, 46), Логинов, Сваток (Киреев, 72), Цуриков, Кравченко (Вакулко, 46), Ди Франко, Тейлор (Чичиков, 66), Ярмолюк (Когут, 46), Хобленко, Довбык

Ингулец (1-й тайм): Шуст, Синегуб, Балан, Ковалев, Семенко, Лупашко, Шишка, Щедрый, Оскар, Запорожец, Ситчинава.

Ингулец (2-й тайм): Крынский, Павлов, игрок на просмотре, Фатеев, Балан (Синегуб, 64), Бартулович, Литвяк, Кучеренко, Коваленко, Козак, Плохотнюк