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Миколенко – о спарринге с Колосом: Рад вернуться на поле спустя два месяца вне игры

Премьер-лига
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Виталий отсутствовал длительный срок

Миколенко – о спарринге с Колосом: Рад вернуться на поле спустя два месяца вне игры
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился впечатлениями от контрольного матча с "Колосом" (1:0), который стал для него первым за последние два месяца.

– Поле и стадион отличные. Честно говоря, рад за "Колос", что у них появился такой стадион, что президент клуба дал им возможность играть на такой прекрасной арене.

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– Да и ехать недалеко…

– Относительно. Когда мы летаем на самолетах, то тоже проводим в воздухе час-полтора. Сюда же ехали на автобусе 1 час 20 минут.

– Как тебе матч? Сложилось впечатление, что вовсе не товарищеским он был, а эмоциональным…

– Да, мы старались выиграть и выполнить то, что говорил Мистер. У "Колоса" также была своя тактика, как говорил Женя Смирный – "своеобразная". Первый тайм они играли в пять защитников, второй – в четыре игрока обороны.

– Как чувствуют себя травмированные ребята – Попов, Бурда?

– Я тоже два месяца не играл и очень рад, что смог наконец-то выйти и провести 80 минут на высоком уровне и в хорошем темпе. Бурда поехал на МРТ, и я надеюсь, что там не все так страшно, как кажется (у Никиты разрыв ахиллового сухожилия и потребуется операция, после чего предстоит шесть месяцев реабилитации. – прим.). А у Попова небольшое повреждение, и он перестраховался, попросив заменить его.

– Смотрел матч сборной? Хотелось помочь команде, выйти и сыграть?

– Конечно, хотелось поехать в расположение национальной команды, даже просто побыть в этой атмосфере. Но посчитали, что лучше полноценно восстановиться в клубе и не "порваться" в четвертый раз.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
сайт Динамо
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