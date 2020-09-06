Дмитрий Михайленко: Работаем над действиями без мяча и обороной

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко подвел итоги матча против "Ингульца" .

- Много играем с этой командой, поэтому хорошо знаем друг друга. Для нас это была отличная тренировка во время паузы: получили нагрузки и материал для размышлений в тактическом плане.

- По вашим подсказкам показалось, что сегодня вы больше внимания уделяли действиям без мяча, в обороне...

- Мы много работаем над этим компонентом. Стараемся как высоко атаковать соперника, так и в центральной зоне. Много работали - что-то получалось, что-то нет. Хотим больше создавать, но не можем в финальной трети распорядиться мячом. Поэтому, в целом, есть информация.

- Насчет атак, то довольно много было фланговых передач, проходили атаки, но их адресаты нечасто встречались с мячом в штрафной...

- Да, подачи должны быть более адресными, также надо лучше занимать позиции. Мне кажется, мы несколько торопились, и были возможности для принятия лучших решений. Но это нормальная тренировочная игра на фоне усталости, ведь делали много физической работы.

- Перед официальным матчем будет традиционная проблема после возвращении сборников привести их к одному состоянию с командой?

- Они играют - это уже хорошо. И тройка, которая ехала от нас, и Булеца - все играли. Хорошо, что они находятся в тонусе.