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Дмитрий Михайленко: Работаем над действиями без мяча и обороной

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(3 голосов)

Наставник днепрян прокомментировал ничью с "Ингульцом"

Дмитрий Михайленко: Работаем над действиями без мяча и обороной
Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Дмитрий Михайленко подвел итоги матча против "Ингульца".

- Много играем с этой командой, поэтому хорошо знаем друг друга. Для нас это была отличная тренировка во время паузы: получили нагрузки и материал для размышлений в тактическом плане.

- По вашим подсказкам показалось, что сегодня вы больше внимания уделяли действиям без мяча, в обороне...

- Мы много работаем над этим компонентом. Стараемся как высоко атаковать соперника, так и в центральной зоне. Много работали - что-то получалось, что-то нет. Хотим больше создавать, но не можем в финальной трети распорядиться мячом. Поэтому, в целом, есть информация.

- Насчет атак, то довольно много было фланговых передач, проходили атаки, но их адресаты нечасто встречались с мячом в штрафной...

- Да, подачи должны быть более адресными, также надо лучше занимать позиции. Мне кажется, мы несколько торопились, и были возможности для принятия лучших решений. Но это нормальная тренировочная игра на фоне усталости, ведь делали много физической работы.

- Перед официальным матчем будет традиционная проблема после возвращении сборников привести их к одному состоянию с командой?

- Они играют - это уже хорошо. И тройка, которая ехала от нас, и Булеца - все играли. Хорошо, что они находятся в тонусе.

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В статье: Дмитрий Михайленко Контрольный матч Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1
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