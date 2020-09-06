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Додо установил новый рекорд скорости Шахтера в сезоне
Бразилец показал показатель в 34,2 км/ч
Научная группа донецкого "Шахтера" сообщает, что фланговый защитник "горняков" Додо установил новый рекорд скорости в сезоне.
Бразилец показал максимальную скорость 34,2 км/ч
Предыдущий наивысший показатель составлял 33,8 км/ч, который Додо показал в поединке с "Вольфсбургом" в рамках 1/8 Лиги Европы.
⚡ Новый рекорд скорости @dodo98___! ⚡ ⠀ Защитник «Шахтера» во время товарищеского матча с «Олимпиком» установил рекорд сезона и показал максимальную скорость 34,2 км/ч, по данным научной группы ФК «Шахтер». ⠀ Предыдущий наивысший показатель составлял 33,8 км/ч, которые Додо развил в матче 1/8 Лиги Европы с «Вольфсбургом». ⠀ ⚡ @dodo98___’s new speed record! ⚡ ⠀ The Shakhtar defender set this season’s record in the friendly match vs Olimpik by reaching the maximum speed of 34.2 km/h according to FC Shakhtar’s performance analysis team. ⠀ The previous record figure of 33.8 km/h also belongs to Dodo - he developed that speed in the UEFA Europa League Round of 16 game against Wolfsburg. ⠀ ⚡ Новий рекорд швидкості @dodo98___! ⚡ ⠀ Захисник «Шахтаря» під час товариського матчу з «Олімпіком» установив рекорд сезону та продемонстрував максимальну швидкість 34,2 км/год, за даними наукової групи ФК «Шахтар». ⠀ Попередній найвищий показник становив 33,8 км/год, які Додо розвинув у матчі 1/8 Ліги Європи з «Вольфсбургом». ⠀ #ШахтарОлімпік #ShakhtarOlimpik #ШахтерОлимпик #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #УПЛ #UPL #PremierLeague #record #рекорд #Dodo #Додо