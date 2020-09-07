  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Гладкий стал игроком клуба УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Гладкий стал игроком клуба УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Из Луганска

Александр Гладкий стал игроком клуба УПЛ
Новина українською

"Заря" официально оформила трудовые отношения с нападающим Александром Гладким. Контракт рассчитан на год.

Выступать в составе "Зари" Александр будет под номером 11.

Александр присоединился к "Зари" во время паузы в чемпионате, а в позавчерашнем матче с «Александрией», после передачи от Артема Громова, отметился голом.

Игрок известен украинскому болельщику по выступлениям в составе донецкого «Шахтера», за который он провел почти полторы сотни матчей.

Играл Александр и в "Днепре", и в "Металлисте". Сводила судьба его и с "Динамо" и с "Карпатами". В последние годы выступал в турецких клубах - "Ризеспор" и "Адана Демирспор". Имеет в своем активе 11 матчей в составе сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Александр Гладкий УПЛ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Зоря

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
chino1961 (Сумская обл.)
07.09.2020 в 14:11
Неплохой нападник---думаю Заре он поможет--так что хватит несть здесь пургу на человека
Ответить
0
0
lui87ivanov (Запорожье)
07.09.2020 в 13:40
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
07.09.2020 в 12:08
август 2020-го, начал действовать закон о легализации игорного бизнеса.сентябрь 2020-го Саша Гладкий вернулся в Украину.Совпадение?
Ответить
+3
0
viajador (село Ригачі)
07.09.2020 в 12:20
...ннне думаюююю...
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...