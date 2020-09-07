Александр Гладкий стал игроком клуба УПЛ

" Заря " официально оформила трудовые отношения с нападающим Александром Гладким. Контракт рассчитан на год.

Выступать в составе "Зари" Александр будет под номером 11.

Александр присоединился к "Зари" во время паузы в чемпионате, а в позавчерашнем матче с «Александрией», после передачи от Артема Громова, отметился голом.

Игрок известен украинскому болельщику по выступлениям в составе донецкого «Шахтера», за который он провел почти полторы сотни матчей.

Играл Александр и в "Днепре", и в "Металлисте". Сводила судьба его и с "Динамо" и с "Карпатами". В последние годы выступал в турецких клубах - "Ризеспор" и "Адана Демирспор". Имеет в своем активе 11 матчей в составе сборной Украины.