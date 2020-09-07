Вратарь-новичок ПФК Львов встретил в клубе друга детства

Опытный 32-летний голкипер Сергей Литовченко, который недавно присоединился к ПФК Львов , рассказал об истории и мотивацию перехода, впечатление после оформления сделки с клубом.

- Сейчас продолжаются нелегкие тренировки. Продолжаются сборы, подготовка к новому сезону. Именно поэтому времени осмотреть город особо и не было. Каждый день есть по 2 тренировки, работаем. Классная рабочая атмосфера, мне импонирует.

- Кто Вас пригласил в ПФК "Львов"?

- Общался и с главным тренером о сотрудничестве, и с тренером вратарей, и агент, видимо, тоже свою роль сыграл в подписании. Однозначно сказать нельзя. В общем, в пользу моего перехода в ПФК "Львов" способствовало много факторов.

- Что, тем не менее, стало решающим фактором для Вашего решения подписать соглашение с "Львовом"?

- Прежде всего, мотивировала возможность играть в Премьер-лиге. На некоторое время уехал из Украины, играл в "Динамо" (Тбилиси), а предыдущим клубом была перволиговая «Волынь», в которой провел немного времени. Хотелось вернуться к УПЛ. Также привлек шанс поработать с Вадимом Деонасом - тренером вратарей ПФК "Львов". Об этом специалиста слышал только лучшие отзывы. Для меня это хороший стимул и я, можно сказать, определенный вызов себе бросил, перейдя сюда.

- Как Вас встретил коллектив?

- Некоторых ребят из команды знал еще до подписания контракта, поэтому проблем с адаптацией никаких нет. Перед переходом я общался, в частности, Сергея Борзенко, с которым дружим с детства. Вместе с ним начинали в профессиональном футболе, хорошо разбираемся. Собственно от него и узнал много хорошего о «Львов». С Германом Пеньков также знакомы, поэтому все хорошо. Пока только положительные эмоции.

- Переезду семейного футболиста в другой город всегда сопутствуют бытовые моменты. Успели уже перевезти своих родных во Львов?

- Да, семья уже рядом со мной, понемногу обживаемся. Как только будет время, обязательно сделаем себе небольшую экскурсию. У меня две дочери, поэтому такая вылазка должна состояться уже в ближайшее время (улыбается). В общем, во Львове уже есть солидная поддержка, поэтому никакие лишние мысли не смогут отвлечь меня от полной самоотдачи на футбольном поле.