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Миколенко или Регилон? Гранд АПЛ интересуется двумя игроками

Премьер-лига
(4 голосов)

Поражены его игрой и думают о подписании

Миколенко или Регилон? Гранд АПЛ интересуется двумя игроками
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на левого флангового защитника "Динамо" Виталия Миколенко, который сейчас приходит в себя после травмы.

Как сообщает Manchester Evening News, тренерский штаб команды во главе с Оле-Гуннаром Сульшер поражен игрой латераля "Динамо" и национальной сборной Украины, который в 21 год является основным в обеих командах.

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Кроме Миколенко МЮ интересуются 23-летним игроком Реала Серхио Регилоном. Всего в тренерском штабе "красных" рассматривают усиления позиций нападающего, центрбэка и левого латераля.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Виталий Миколенко Серхио Регилон Сульшер
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Комментарии (8)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 17:26
Миколенко у МЮ клас, одним манкуніанцем стане більше...
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
07.09.2020 в 16:56
Ага...а тут еще и Витя Коваленко в доле, загнал Регилона на больничку.)))
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+1
0
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 15:19
Миколенко нам самим ще потрібен.
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+2
0
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 15:08
Где успели поразиться...
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+3
-1
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 14:31
На Миколенко денег не хватит
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+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 14:46
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+1
-1
белорус (Киев)
07.09.2020 в 15:09
вот у єтих то хватит, нопокупать они его не будут, єто утка очередная
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+1
-1
aleks68
07.09.2020 в 16:40
кому он там нужен?не смеши ....она и так смешная
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+1
-2


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