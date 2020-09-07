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Миколенко или Регилон? Гранд АПЛ интересуется двумя игроками
Поражены его игрой и думают о подписании
"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на левого флангового защитника "
Как сообщает Manchester Evening News, тренерский штаб команды во главе с Оле-Гуннаром Сульшер поражен игрой латераля "Динамо" и национальной сборной Украины, который в 21 год является основным в обеих командах.
Кроме Миколенко МЮ интересуются 23-летним игроком Реала Серхио Регилоном. Всего в тренерском штабе "красных" рассматривают усиления позиций нападающего, центрбэка и левого латераля.