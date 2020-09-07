Каштру: Прекрасно знал всех игроков Шахтера еще до встречи с Ахметовым

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о том, как он познакомился с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

"Когда тренера приглашает какой-либо клуб, он должен понимать, в каком контексте предстоит работать. Я всегда это делаю. Понятно, что всегда в голове есть определенные сомнения: соглашаться или нет.

В "Шахтере" есть проект. У президента есть определенный проект на клуб, и мы должны по нему работать. Это не зависит от людей, это зависит от администрации клуба. И когда у нас было первое собрание с президентом, я прекрасно знал всех игроков.

Мы, кстати, с Паулу Фонсекой работали вместе в "Порту", и построили отличные отношения. С тех пор, как он покинул Португалию, я отлично за ним следил. Видел много матчей "Шахтера" с ним, поэтому знал эту команду. А потом просто, когда поступило предложение, более глубоко стал изучать этот вопрос", - сказал Каштру.