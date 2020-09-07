Ультрас Динамо: К протестам против Луческу нас подталкивают понятия принципов и чести

Ультрас "Динамо" ответили на недавнее заявление наставника киевлян Мирчи Луческу о том, что он не обращает внимание на акции болельщиков киевлян.

"Недавно Мирча Луческу заявил, что ему безразличны ультрас "Динамо". Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее.

К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Мы не можем позволить тренировать команду человеку, который сознательно много лет создавал конфронтации на ровном месте и ставил под сомнение любые достижения клуба "Динамо", его игроков и тренеров.

Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Очевидно, что Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерный вывод – Луческу не место в "Динамо", - написали ультрас клуба на своей странице в Facebook.

Напомним, что Луческу уже выиграл первый трофей для "Динамо", обыграв в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" со счетом 3:1.