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Ультрас Динамо: К протестам против Луческу нас подталкивают понятия принципов и чести

Премьер-лига
(3 голосов)

Противостояние продолжается

Ультрас Динамо: К протестам против Луческу нас подталкивают понятия принципов и чести
Новина українською

Ультрас "Динамо" ответили на недавнее заявление наставника киевлян Мирчи Луческу о том, что он не обращает внимание на акции болельщиков киевлян.

"Недавно Мирча Луческу заявил, что ему безразличны ультрас "Динамо". Этот пресловутый провокатор утверждает, что к протестам нас кто-то подталкивает. Мы отдаем должное его теории заговора, но хотим отметить следующее.

К протестам нас подталкивают понятия принципов и чести. Мы не можем позволить тренировать команду человеку, который сознательно много лет создавал конфронтации на ровном месте и ставил под сомнение любые достижения клуба "Динамо", его игроков и тренеров.

Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам. Очевидно, что Луческу никогда не впишется в подобную категорию тренеров, поэтому закономерный вывод – Луческу не место в "Динамо", - написали ультрас клуба на своей странице в Facebook.

Напомним, что Луческу уже выиграл первый трофей для "Динамо", обыграв в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" со счетом 3:1.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (37)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2020 в 20:28
Згадався старий совєтський анекдот: Пише лист українець із війни: Кохана якщо вб'ють мене ,то нехай вважають комуністом. А якщо ні - то ні... Так і тут. І ультрас мають право на протести. І вболівальники також мають право чекати на результат...
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0
0
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 20:10
Респект, даунецьким гнидам не зрозуміти, що таке принципи і честь !
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0
-1
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ascent (Луксор)
07.09.2020 в 20:20
skif1927 (Динамо), как бы Динамо с такими ультратрусами не повторило судьбу Металлиста... И будет тебе на радость Динамо-1927
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0
0
x-valera (kovel)
07.09.2020 в 19:58
а може ультрас треба поміняти а то користі від них ніякої тільки одні конфронтації
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+1
-1
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 20:13
А от ти в своєму ковелі сидиш і фапаєш на дашу срню...ото користі від тебе ))
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0
-1
Vova Andrienko
07.09.2020 в 19:57
Честь у них видите ли отняли...
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+2
-1
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ascent (Луксор)
07.09.2020 в 20:26
Да они должны были уже привыкнуть... Там "динамовские сердца" Динамо так обесчестили (причем по нескольку раз), что о какой чести может идти речь? ...хотя конечно, береги честь с молоду ...
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
07.09.2020 в 19:53
Ультрас-це пі...боли!Їм би тільки покричать,пошуміть,погавкать!Але як казали древні-"собаки гавкають-караван іде."
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+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
07.09.2020 в 19:40
Маразм крепчал. Лучше смотреть на поражения от колосов и зирок, чем попробовать принять классного тренера, пришедшего с желанием работать и отдавать всего себя. Да и что он там такого говорил раньше про Динамо Киев, кроме стандартного трэштока в стиле двух боксеров перед боем?
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+4
-1
ВиктАн
07.09.2020 в 19:32
Не пойму вас, команда с такими ресурсами сползла, если честно, до уровня середняка УПЛ. Суркис ради команды,наступил своей гордыне на горло и сказал тсс, у ДК только начали проявляться проблески командной игры...... и тут ультрасы устраивают демаршы, .....от не пойму вас,...... не удивлюсь если эти акции проплачивают конкуренты.
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+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 19:37
Думаешь скинулись и проплатили? Вариант, что ультрас с головой не дружат кажется тебе более фантастическим?
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+1
-1
ВиктАн
07.09.2020 в 19:39
Не знаю, но возможны оба варианта.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.09.2020 в 19:46
Там все глубже чем конкуренты по футболу. Вспомните баннер с ОПЗЖ. Суркисы всю жизнь были в одном лагере с Медведчуком, но ультрас почему-то это расстроило только сейчас.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
07.09.2020 в 19:50
Все это только предлог. Не было бы Луческу, ну значит Суркисы были бы виноваты в чем-то другом, прицепиться всегда есть к чему.
+1
-1
prostors (Вольногорск)
07.09.2020 в 19:10
О том что ультрас выступает не против Луческу а против команды Динамо Киев поняли уже больше половины болельщиков Динамо Киев. Скоро и остальные придут к этому выводу. А вам засранцам пора переходить в Киевский Шахтер, ваше место там.
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+4
-4
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 19:39
Я думаю, что Шахтер как-нибудь обойдется и без динамовских засранцев... Так, что оставьте их себе...
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 19:09
Где-то они правы..... Когда Луч свалил в Рашку, трёп такой издавал в нашу сторону. А когда был в Шахте, то говорил по другому о Динамо и про Лобановского возмущался когда изложил рейтинг великих тренеров, мол тот не заслужил...... А сейчас бабло творит добро?!
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+3
-7
ВиктАн
07.09.2020 в 19:38
Дед амбициозный, наговорил лишнего итд, тысячу раз да, но! В Динамо, со времён Лобановскоко, не было такого тренера. Кстати, ,Василич тоже не одним Динамо жил. Единственный минус Мирчи- ВОЗРАСТ.
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+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
07.09.2020 в 19:08
Хорошо, что есть люди с горячими сердцами, плохо, что среди них - не находится с холодными головами
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+1
0
kvit85 (Станіслав)
07.09.2020 в 19:06
Та б...ть задовбали вже!!! купіть клуб і керуйте з честю!!! нападайте на Суркіса, при чому тут Луческу - він функціонер, йому пофіг кого тренувати якщо умови йому підходять, як і 99,9% всіх тренерів. Щоб мати право голосу, треба бути акціонером клубу, а фанам залишається тільки вибір - підтримувати клуб або ні, це вже справа кожного
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+4
-2
Prach13 (Дрогобич)
07.09.2020 в 18:55
Я з фанами не згідний,життя то не тільки біло-чорні кольори,деколи можна і пробачити,тому що тут ділема,болтливий Луческу і результат!чи свої і програвати команді з села!Суркіс назначав тренерами одних стажерів а це хіба рівень Динамо?тут спорити можна довго але команду залишати без підтримки не потрібно,приберіть гординю і на стадіон!Хватить з нас сварок,нічого доброго з цього не вийде,Програємо як ми,вболівальники Динамо!так і клуб Динамо,а це декому тай і вигідно.
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+4
-4
Hanter44 (Baburka)
07.09.2020 в 18:56
Прах-это то,что остается от покойника.
Ответить
+1
-3
Footballhead (м. Чернігів)
07.09.2020 в 18:50
Взагалі по-хорошому Луческу з його висказуваннями має бути нев'їзним в Україну вже роки так три, якщо не чотири. Мишебратьєв я у себе вдома не збираюся терпіти, а тим паче ржавих. Уже приклад Маразмова є.
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+4
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 19:13
Согласен
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+3
-6
ukatan (Харьковская обл.)
07.09.2020 в 18:43
Нам важно, чтобы главным тренером команды был человек с хорошей репутацией, с которым можно было бы налаживать связь и вместе шагать к новым победам.------------------------Слова-то какие хорошие! Только вот продолжить бы надо - "и мы, ультрас "Динамо", готовы выделить на такого тренера необходимые средства".
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+8
-2
Footballhead (м. Чернігів)
07.09.2020 в 18:48
Суркобот, фанати не мають давати гроші на тренерів. Це обов'язки власника, який, правда, переводить стрілки як типова блатота. Дутєн пула, як кажуть румини.
Ответить
+2
-9
Aalex-696 (Немирів)
07.09.2020 в 18:57
Власник і вибрав тренера, якого вважає за потрібне. А фанати нехай галасують на трибунах, а не лізуть в клубні справи, бо як заплатити - то власник, а як вирішувати долю клуба - так безіменні фанати.
+5
-2
Aalex-696 (Немирів)
07.09.2020 в 19:00
А ще краще, нехай ті фанати придбають собі клуб, назвуть, як їм забажається - і вперед: набирайте тренерів, якими будете гордитись, купуйте гравців екстракласу, щоб у всіх вигравали. Давайте!!
+4
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 18:40
луческу на мило ДК варте "тренера подостойней"
Ответить
+1
-7
Aalex-696 (Немирів)
07.09.2020 в 18:54
Підеш тренером Динамо?
Ответить
+2
-2
миг-25 (киев)
07.09.2020 в 18:34
Ага-значит донецким Бомжам террористам подрывающим стадионы и пригласившие Путина в Украину убивать -в Киеве играть можно а поставить Луческу бывшего их тренера это честь и достоинство Вы не фанаты-вы недобитые в 2014 году титушки Януковича гавкающие на Динамо за деньги бандита Ахметова скрывающегося в Бразилии
Ответить
+6
-4
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 19:43
Ты этот комментарий копируешь что ли?
Ответить
0
-1
paramon7 (Запорожье)
07.09.2020 в 18:27
Я посмотрю что эти клоуны запоют когда Луческу выведет Динамо в группу ЛЧ
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+7
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 18:28
А если сдуется Луч?
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0
-4
Prach13 (Дрогобич)
07.09.2020 в 18:41
А ти хто такий що б людей кловунами називати?герой клавіатурних боїв?як що маєш що сказати аргументовано,то пиши а такими словами ти опускаєш сам себе!
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+2
-5
Hanter44 (Baburka)
07.09.2020 в 18:55
Прах-это то,что остается от покойника.
+2
-2
Гаринча (Киев)
07.09.2020 в 18:22
Клоуны)))
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+8
-2


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