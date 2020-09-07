Львов подписал новый контракт с 16-летним воспитанником клуба

ФК "Львов " подписал новый контракт с самым молодым игроком первой команды – 16-летним Петром Величко.

Срок действия нового соглашения - 3 года.

В сезоне 2020/2021 годов молодой защитник будет выступать под третьим номером.

Стоит отметить, что Величко является воспитанником Академии "Львова" и до этого выступал за юношеские коллективы клуба.