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Львов подписал новый контракт с 16-летним воспитанником клуба

Премьер-лига
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Петр Величко в этом сезоне заявлен на УПЛ

Львов подписал новый контракт с 16-летним воспитанником клуба
Новина українською

ФК "Львов" подписал новый контракт с самым молодым игроком первой команды – 16-летним Петром Величко.

Срок действия нового соглашения - 3 года.

В сезоне 2020/2021 годов молодой защитник будет выступать под третьим номером.

Стоит отметить, что Величко является воспитанником Академии "Львова" и до этого выступал за юношеские коллективы клуба.

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В статье: ФК Львов Петр Величко
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Источник:
ФК Львов

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