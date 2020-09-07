Премьер-лига
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Львов подписал новый контракт с 16-летним воспитанником клуба
Петр Величко в этом сезоне заявлен на УПЛ
Срок действия нового соглашения - 3 года.
В сезоне 2020/2021 годов молодой защитник будет выступать под третьим номером.
Стоит отметить, что Величко является воспитанником Академии "Львова" и до этого выступал за юношеские коллективы клуба.
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Источник:ФК Львов
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