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Днепр-1 подписал экс-защитника Днепра Дугласа

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец вернулся в Днепр

Днепр-1 подписал экс-защитника Днепра Дугласа
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Экс-защитник ФК "Днепр" Дуглас Баселар подписал контракт с "Днепром-1".

Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде 30-летний бразилец будет выступать под №22.

Напомним, что Дуглас выступал за "Днепр" в 2013-2016 годах (1 гол в 87 матчах), выходил с командой в финал ЛЕ.

Последние два года бразилец провёл в "Шапекоэнсе", в "Днепр-1" перешел на правах свободного агента.

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В статье: Дуглас СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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