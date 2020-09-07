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Днепр-1 подписал экс-защитника Днепра Дугласа
Бразилец вернулся в Днепр
Экс-защитник ФК "Днепр" Дуглас Баселар подписал контракт с "
Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде 30-летний бразилец будет выступать под №22.
Напомним, что Дуглас выступал за "Днепр" в 2013-2016 годах (1 гол в 87 матчах), выходил с командой в финал ЛЕ.
Последние два года бразилец провёл в "Шапекоэнсе", в "Днепр-1" перешел на правах свободного агента.
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Источник:СК Днепр-1
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