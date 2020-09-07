Днепр-1 подписал экс-защитника Днепра Дугласа

Экс-защитник ФК "Днепр" Дуглас Баселар подписал контракт с " Днепром-1 ".

Соглашение сторон рассчитано на 1 год. В своей новой команде 30-летний бразилец будет выступать под №22.

Напомним, что Дуглас выступал за "Днепр" в 2013-2016 годах (1 гол в 87 матчах), выходил с командой в финал ЛЕ.

Последние два года бразилец провёл в "Шапекоэнсе", в "Днепр-1" перешел на правах свободного агента.