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Матч Динамо - Десна пройдет без зрителей

Премьер-лига
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Матч Динамо - Десна пройдет без зрителей
Новина українською

Матч второго тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Десну", пройдет без зрителей.

Как сообщает официальный сайт киевлян, связано это с карантинными ограничениями.

Клуб отметил, что команду можно поддержать при въезде клубного автобуса на стадион перед матчем.

Напомним, что поединок состоится в пятницу 11 сентября на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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