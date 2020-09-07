Матч Динамо - Десна пройдет без зрителей

Матч второго тура УПЛ , в котором "Динамо" примет "Десну", пройдет без зрителей.

Как сообщает официальный сайт киевлян, связано это с карантинными ограничениями.

Клуб отметил, что команду можно поддержать при въезде клубного автобуса на стадион перед матчем.

Напомним, что поединок состоится в пятницу 11 сентября на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:00.