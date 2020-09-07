Премьер-лига
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Матч Динамо - Десна пройдет без зрителей
Все из-за коронавируса
Матч второго тура
Как сообщает официальный сайт киевлян, связано это с карантинными ограничениями.
Клуб отметил, что команду можно поддержать при въезде клубного автобуса на стадион перед матчем.
Напомним, что поединок состоится в пятницу 11 сентября на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:00.
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Источник:ФК Динамо
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