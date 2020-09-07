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Матч Заря - Мариуполь покажет канал УНИАН

Премьер-лига
(2 голосов)

Заря остается на плюсах?

Матч Заря - Мариуполь покажет канал УНИАН
Новина українською

Матч 2-го тура УПЛ, в котором "Заря" примет "Мариуполь", покажет телеканал УНИАН.

Данный поединок стоит в программе канала в прямом эфире.

При этом, официальной информации о возможном подписании контракта на трансляции в этом сезоне ни луганский клуб, ни "1+1 media" пока что не дают.

Напомним, что ранее медиагруппа "1+1" объявила о том, что в этом сезоне на ее каналах будут транслироваться домашние матчи "Динамо" и "Днепра-1".

По информации СМИ, переговоры между "Зарей" и транслятором еще велись.

Напомним, что поединок "Заря" – "Мариуполь" состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 17.00.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Униан телепул 1+1
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Источник:
1+1 media

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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
07.09.2020 в 20:12
Та ну який УНІАН???Що за дурня? Або Футболи або 2+2! Чи вже давайте скоріше УПЛ канал робіть бо це дурня!
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