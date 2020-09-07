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Матч Заря - Мариуполь покажет канал УНИАН
Заря остается на плюсах?
Матч 2-го тура УПЛ, в котором "
Данный поединок стоит в программе канала в прямом эфире.
При этом, официальной информации о возможном подписании контракта на трансляции в этом сезоне ни луганский клуб, ни "1+1 media" пока что не дают.
Напомним, что ранее медиагруппа "1+1" объявила о том, что в этом сезоне на ее каналах будут транслироваться домашние матчи "Динамо" и "Днепра-1".
По информации СМИ, переговоры между "Зарей" и транслятором еще велись.
Напомним, что поединок "Заря" – "Мариуполь" состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 17.00.