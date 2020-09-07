  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пять игроков и один медработник: в Рухе подтвердили вспышку COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пять игроков и один медработник: в Рухе подтвердили вспышку COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб принимает все необходимые меры

Пять игроков и один медработник: в Рухе подтвердили вспышку COVID-19
Новина українською

Львовский "Рух" официально подтвердил факт вспышки коронавируса в клубе, в результате которой был перенесен матч 2-го тура УПЛ с "Шахтером".

Сложившуюся ситуацию в клубе прокомментировал врач "Руха" Михаил Процив.

"Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура.

В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал "Руха" снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ.

Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19", - сказал Процив.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
absurdlight (Kiev)
07.09.2020 в 22:43
А главное «веселье» ведь ещё не началось.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...