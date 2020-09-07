Пять игроков и один медработник: в Рухе подтвердили вспышку COVID-19

Львовский "Рух" официально подтвердил факт вспышки коронавируса в клубе, в результате которой был перенесен матч 2-го тура УПЛ с "Шахтером".

Сложившуюся ситуацию в клубе прокомментировал врач "Руха" Михаил Процив.

"Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура.

В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал "Руха" снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ.

Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19", - сказал Процив.