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Пять игроков и один медработник: в Рухе подтвердили вспышку COVID-19
Львовский клуб принимает все необходимые меры
Львовский "Рух" официально подтвердил факт вспышки коронавируса в клубе, в результате которой
Сложившуюся ситуацию в клубе прокомментировал врач "Руха" Михаил Процив.
"Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура.
В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал "Руха" снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ.
Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19", - сказал Процив.