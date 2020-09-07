  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Команда хорошо поработала, довольны тренировочным процессом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Команда хорошо поработала, довольны тренировочным процессом

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник луганчан доволен итогами сбора

Скрипник: Команда хорошо поработала, довольны тренировочным процессом
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол подвел итоги сбора команды во время паузы на матчи сборных.

"Старались продуктивно заполнить паузу. Вижу, что команда хорошо поработала. Сейчас начинается недельный цикл у нас.

Вчера была контрольная игра против "Александрии". Результат радует. Довольны тренировочным процессом, как ребята работают", – сказал Скрипник.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Заря" проиграла "Десне" 1:3, а во втором примет "Мариуполь".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...