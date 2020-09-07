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Скрипник: Команда хорошо поработала, довольны тренировочным процессом
Наставник луганчан доволен итогами сбора
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол подвел итоги сбора команды во время паузы на матчи сборных.
"Старались продуктивно заполнить паузу. Вижу, что команда хорошо поработала. Сейчас начинается недельный цикл у нас.
Вчера была
Напомним, что в первом туре УПЛ "Заря" проиграла "Десне" 1:3, а во втором примет "Мариуполь".
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Источник:ТК Футбол
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