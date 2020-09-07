Скрипник: Команда хорошо поработала, довольны тренировочным процессом

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол подвел итоги сбора команды во время паузы на матчи сборных.

"Старались продуктивно заполнить паузу. Вижу, что команда хорошо поработала. Сейчас начинается недельный цикл у нас.

Вчера была контрольная игра против "Александрии" . Результат радует. Довольны тренировочным процессом, как ребята работают", – сказал Скрипник.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Заря" проиграла "Десне" 1:3, а во втором примет "Мариуполь".