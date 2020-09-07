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Жерсон Родригес: СМИ писали, что меня выгнали из Анкарагюджю, но это явная дезинформация

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболист рассказал, почему он покинул турецкий клуб

Жерсон Родригес: СМИ писали, что меня выгнали из Анкарагюджю, но это явная дезинформация
Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригеш рассказал, о том, как он покинул турецкий "Анкарагюджю", за который люксембуржец играл на правах аренды.

– В "Анкарагюджю" твой контракт расторгли после конфликта во время тренировки. Что за этим стоит?

– Многие СМИ Люксембурга писали, что меня выгнали, но я не согласен с этим. Это явная дезинформация, больше не буду с этим мириться. Больше никогда не буду отвечать на вопросы разных журналистов.

Мы расстались с клубом мирно. Вы должны знать, что "Анкарагюджю" не выплатил "Динамо" половину суммы от 600 тысяч евро за аренду. Это несерьезный клуб, они уже получили несколько замечаний от ФИФА.

Конфликт с товарищем по команде был использован как повод для прекращения сотрудничества. Это было не больше чем простой инцидент, такое регулярно происходит на тренировках.

– Вероятно, тебя очень расстроило освещение этой ситуации в СМИ.

– Да, меня это разозлило. Я ведь игрок национальной сборной, представляю Люксембург заграницей. Забиваю "Шахтеру", а не "Дюделанжу". Я не прошу из-за этого ко мне лучше относиться или защищать меня. Но я хочу, чтобы все знали правду, а не писали, что меня выгнали из клуба.

Это плохо для моего имиджа. Мне больно, потому что я всегда возвращаюсь в Люксембург. Здесь мои друзья и семья. Я по-прежнему чувствую себя здесь как дома.

- Почему ты не отреагировал на эту якобы ложную информацию?

– Решил не реагировать, потому что знал, что "Динамо" вернет меня и проблем с поиском новой команды не возникнет. Еще я очень вспыльчивый, наверное, разозлился бы, если бы попросил исправить информацию по телефону.

Я оставил эту ситуацию и решил все показать на поле. Всегда стараюсь быть дружелюбным, поэтому просто прошу, чтобы меня не обижали.

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В статье: Динамо (Киев) Генчлербирлиги (Анкара) Жерсон Родригес
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Источник:
Tageblatt

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
07.09.2020 в 23:59
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