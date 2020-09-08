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Наставник Днепра-1 сообщил, что новичок Дуглас не готов к играм

Премьер-лига
(3 голосов)

Хотя и хорошо тренировался

Наставник Днепра-1 сообщил, что новичок Дуглас не готов к играм
Новина українською

Дмитрий Михайленко, главный тренер "Днепра-1", прокомментировал подписание контракта с бразильским центральным защитником Дугласом.

Очень довольны. Нам нужно было усилить оборонительную линию. Когда приходит игрок такого уровня - счастливы и тренер, и клуб. Он был в поисках клуба.

Последний матч Дуглас провел еще в декабре, но при этом тренировался. Находится в хорошем физическом состоянии, но не в игровом тонусе. Думаю, ему нужно две недели тренировок в общей группе, чтобы быть готовым на 70%.

Сам Дуглас доволен, что вернулся в Украину.

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Рад, что снова в Днепре. Хороший город. Я и семья любим этот город. Знаю о новой команде, в хорошем настроении. Очень рад.

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В статье: Дмитрий Михайленко Дуглас СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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