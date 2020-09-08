Наставник Днепра-1 сообщил, что новичок Дуглас не готов к играм

Дмитрий Михайленко, главный тренер " Днепра-1 ", прокомментировал подписание контракта с бразильским центральным защитником Дугласом.

Очень довольны. Нам нужно было усилить оборонительную линию. Когда приходит игрок такого уровня - счастливы и тренер, и клуб. Он был в поисках клуба.

Последний матч Дуглас провел еще в декабре, но при этом тренировался. Находится в хорошем физическом состоянии, но не в игровом тонусе. Думаю, ему нужно две недели тренировок в общей группе, чтобы быть готовым на 70%.