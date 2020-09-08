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Жерсон Родригес сосредоточен на Динамо, но в ближайшее время хочет играть в "большом клубе"
Динамо, значит, не такой
Атакующий игрок, вингер киевского "
В спортивном плане у меня нет ограничений. В ближайшее время хочу играть в большом европейском клубе. Но сейчас сосредоточен на "Динамо".
В личной жизни хотел бы достичь того, что мне всегда нравилось - быть боссом в своей маленькой империи. Никогда не хотел на кого-то работать, всегда хотел быть хозяином самому себе. Никого не слушал и делал то, к чему стремился.
Еще одна цель - создать лучшие условия жизни для своей семьи, она не всегда жила хорошо. Это происходит шаг за шагом. Даю то, что могу. Это было желание моей матери, хочу его выполнить, - цитирует Жерсона издание Tageblatt.