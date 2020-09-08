Жерсон Родригес сосредоточен на Динамо, но в ближайшее время хочет играть в "большом клубе"

Атакующий игрок, вингер киевского " Динамо " и сборной Люксембурга Жерсон Родригес сообщил, что хотел бы работать на себя.

В спортивном плане у меня нет ограничений. В ближайшее время хочу играть в большом европейском клубе. Но сейчас сосредоточен на "Динамо".

В личной жизни хотел бы достичь того, что мне всегда нравилось - быть боссом в своей маленькой империи. Никогда не хотел на кого-то работать, всегда хотел быть хозяином самому себе. Никого не слушал и делал то, к чему стремился.