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Жерсон Родригес сосредоточен на Динамо, но в ближайшее время хочет играть в "большом клубе"

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамо, значит, не такой

Жерсон Родригес сосредоточен на Динамо, но в ближайшее время хочет играть в "большом клубе"
Новина українською

Атакующий игрок, вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес сообщил, что хотел бы работать на себя.

В спортивном плане у меня нет ограничений. В ближайшее время хочу играть в большом европейском клубе. Но сейчас сосредоточен на "Динамо".

В личной жизни хотел бы достичь того, что мне всегда нравилось - быть боссом в своей маленькой империи. Никогда не хотел на кого-то работать, всегда хотел быть хозяином самому себе. Никого не слушал и делал то, к чему стремился.

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Еще одна цель - создать лучшие условия жизни для своей семьи, она не всегда жила хорошо. Это происходит шаг за шагом. Даю то, что могу. Это было желание моей матери, хочу его выполнить, - цитирует Жерсона издание Tageblatt.

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В статье: Люксембург Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Комментарии (5)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.09.2020 в 10:44
Как бы некорректно говорить так,из интервью следует, что ДК он не считает "великим клубом".Думаю,если ему условный Брюгге или Апоэл предложат раза в два больше, то он их и назовёт "великими клубами".)
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0
0
miroslawewdonin
08.09.2020 в 10:58
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0
0
10 (Феодосия)
08.09.2020 в 08:19
3 хороших матча и он думает, что перерос уровень динамо?? Ха-ха отыграй сезон на таком уровне и тогда поговорим.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
08.09.2020 в 07:56
Ну не считает Родригес Динамо большим клубом. Ошибается?
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+1
-1
GENDARM (Kyiv)
08.09.2020 в 09:31
Тут є залежність від масштабу мислення. Наприклад, Луї ван Гаал не вважає Боруссію з Дортмунду великою командою. Він відмовлявся їх тренувати з мотиву відсутності часу робити з маленького клубу гранда.
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+2
-1
martinchik (Ivano-Frankovsk)
08.09.2020 в 09:54
Його ціль - заробити більше грошей. Якщо запропонують в будь-якому клубі більшу зарплатню, він вважатиме цей клуб "великим". З одного боку його можна зрозуміти. Не ті зараз гроші в УПЛ. А з іншого, якщо хочеш більше грошей - прогресуй, і тебе побачать
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+1
0


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