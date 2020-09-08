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Российские боевики разрушили дом, который 6 лет строил экс-игрок сборной Украины
Около Широкино
Олег Красноперов, тренер, а в прошлом футболист сборной Украины, "Металлиста", "Ворсклы", "Закарпатья", "Динамо" и "Ильичевца", рассказал, как на нем и на его семье сказалась агрессия России против Украины.
Дом буквально в 13 километрах от Мариуполя. Там коттеджный городок на окраине села Бердянское был. 7 домов под одним забором. Строил его лет 6, успел пожить год или полтора. Затем все началось и пришлось уехать. А лет через 2 у него попал снаряд и дом сгорел. В 2015 или 2016 году. Это украинская территория, а прилетело "оттуда".
Столько вложили я и мой папа денег и сил. Папа даже больше, потому что я в основном здесь, только деньги отправлял. Шло время, строили долго. Хотели там жить после завершения футбольной карьеры. Тем более берег моря. Что еще нужно? Бокал вина и смотреть на море. Но так получилось, что поделаешь? Жизнь не заканчивается. Главное, что все живы.
Олегу напомнили, что 6 лет назад он говорил, что если нужно будет, готов взять оружие в руки и защищать Украину.
Если на нас нападут, конечно, 100%, каждый гражданин обязан защитить свою страну. Сейчас мы же видим эту ситуацию. Военные наши стали более профессиональными, их стало больше, оборудование начало появляться. Они сейчас сдерживают, чтобы на нас не полезли. Но по мере необходимости, как и любой парень, человек, гражданин обязан защитить свою страну, дом и близких.