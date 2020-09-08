Российские боевики разрушили дом, который 6 лет строил экс-игрок сборной Украины

Олег Красноперов, тренер, а в прошлом футболист сборной Украины, "Металлиста", "Ворсклы", "Закарпатья", "Динамо" и "Ильичевца", рассказал, как на нем и на его семье сказалась агрессия России против Украины.

Дом буквально в 13 километрах от Мариуполя. Там коттеджный городок на окраине села Бердянское был. 7 домов под одним забором. Строил его лет 6, успел пожить год или полтора. Затем все началось и пришлось уехать. А лет через 2 у него попал снаряд и дом сгорел. В 2015 или 2016 году. Это украинская территория, а прилетело "оттуда". Столько вложили я и мой папа денег и сил. Папа даже больше, потому что я в основном здесь, только деньги отправлял. Шло время, строили долго. Хотели там жить после завершения футбольной карьеры. Тем более берег моря. Что еще нужно? Бокал вина и смотреть на море. Но так получилось, что поделаешь? Жизнь не заканчивается. Главное, что все живы.

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Олегу напомнили, что 6 лет назад он говорил, что если нужно будет, готов взять оружие в руки и защищать Украину.