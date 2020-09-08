  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луиш Каштру заметил разницу в отношении к футболистам в Португалии и Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луиш Каштру заметил разницу в отношении к футболистам в Португалии и Украине

Премьер-лига
(4 голосов)

Если говорить о соперниках

Луиш Каштру заметил разницу в отношении к футболистам в Португалии и Украине
Новина українською

Португальский коуч "Шахтера" Луиш Каштру высказался об отношении к спортсменам в Украине и Португалии.

Украина очень интересная. Здесь очень большое уважение к профессионалам. Я приехал с очень агрессивной страны, если говорить о болельщиках. У нас есть три ежедневные спортивные газеты. Там постоянно обсуждают футбол. Там у людей нет уважения к соперникам. Думаю, они говорят о людях не как о людях...

Я почувствовал очень большую разницу в Украине. Поздравляю вас с этим. Здесь большое уважение к профессиональному атлету, оно просто фундаментальное!

Напомним, что Каштру возглавляет "Шахтер" с лета 2019 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Португалии Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...