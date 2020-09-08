Луиш Каштру заметил разницу в отношении к футболистам в Португалии и Украине

Португальский коуч " Шахтера " Луиш Каштру высказался об отношении к спортсменам в Украине и Португалии.

Украина очень интересная. Здесь очень большое уважение к профессионалам. Я приехал с очень агрессивной страны, если говорить о болельщиках. У нас есть три ежедневные спортивные газеты. Там постоянно обсуждают футбол. Там у людей нет уважения к соперникам. Думаю, они говорят о людях не как о людях...

Я почувствовал очень большую разницу в Украине. Поздравляю вас с этим. Здесь большое уважение к профессиональному атлету, оно просто фундаментальное!