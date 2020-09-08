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Динамо отменило встречу игроков с болельщиками

Премьер-лига
(1 голосов)

И объяснили это "изменениями в графике"

Динамо отменило встречу игроков с болельщиками
Новина українською

Сегодня, 8 сентября, фан-клуб "Динамо" (Киев) планировал провести для болельщиков встречу в онлайн-формате с игроками команды.

Однако в связи с изменениями в тренировочном графике команды эту встречу пришлось перенести.

О новой дате и времени онлайн-общения будет сообщено отдельно.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (10)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.09.2020 в 12:33
а як ж справжні вболівальники ДК суркісня з луческу насрала на усіх прихильників київського ФК...
Ответить
+3
-8
Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:25
Сцыкуны. Уже в он-лайн формате боятся с болелами пообщаться
Ответить
+6
-7
GAAD (Бучач)
08.09.2020 в 12:40
Можливо дійсно є на те причини, чи Вами інші варіанти не розглядаються ?
Ответить
+7
-2
Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:49
Можливо справді є, я допускаю таке. Але, виглядає це не дуже гарно і, як на мене, клуб мав би одразу призначити нову дату та час для цієї он-лайн зустрічі
+2
-2
Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 14:14
Ні, не розглядаються, уяви собі. Так понятно?
0
-2
avatar
looking07 (Bonn)
08.09.2020 в 13:38
Какие болелы???Прибацаные на всю голову ! ! !
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 14:48
Неужели болелы ДК все прибацаные?
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
08.09.2020 в 12:17
С болельщиками или с ультратрусами?
Ответить
+4
-4
Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:31
Они не побоялись прийти и в лицо джуниору рассказать всё, что они думают. И не побоялись прийти на стадио, чтобы высказать свое мнение, хоть их туда и не пускали. Так что закрой рот, не будешь выглядеть глупо.
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+6
-6
Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 12:07
"Це не наші гравці, вони вчора звільнилися", - пояснили в пресс-службі Динамо.
Ответить
0
-7


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