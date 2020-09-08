Премьер-лига
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Динамо отменило встречу игроков с болельщиками
И объяснили это "изменениями в графике"
Сегодня, 8 сентября, фан-клуб "
Однако в связи с изменениями в тренировочном графике команды эту встречу пришлось перенести.
О новой дате и времени онлайн-общения будет сообщено отдельно.
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Источник:Динамо
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Комментарии (10)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.09.2020 в 12:33
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+3
-8
Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:25
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+6
-7
GAAD (Бучач)
08.09.2020 в 12:40
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+7
-2
Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:49
+2
-2
Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 14:14
0
-2
looking07 (Bonn)
08.09.2020 в 13:38
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+1
-3
Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 14:48
+1
-1
ascent (Луксор)
08.09.2020 в 12:17
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+4
-4
Лекарь (село Дарница)
08.09.2020 в 12:31
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+6
-6
Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 12:07
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0
-7
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