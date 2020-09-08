Премьер-лига
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Рух прекратил сотрудничество с защитником
Который так и не успел дебютировать за желто-черных
23-летний правый защитник Юрий Романюк покинул львовский "
Он присоединился к "желто-черным" в январе. С главной командой Юрий прошел зимний тренировочный сбор, принял участие в 13-ти контрольных спаррингах (в частности, против "Динамо" и "Шахтера"). Но так и не успел дебютировать за львовян в официальных матчах.
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Источник:Рух
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