Рух прекратил сотрудничество с защитником

23-летний правый защитник Юрий Романюк покинул львовский " Рух ".

Он присоединился к "желто-черным" в январе. С главной командой Юрий прошел зимний тренировочный сбор, принял участие в 13-ти контрольных спаррингах (в частности, против "Динамо" и "Шахтера"). Но так и не успел дебютировать за львовян в официальных матчах.