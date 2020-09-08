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Рух прекратил сотрудничество с защитником

Премьер-лига
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Который так и не успел дебютировать за желто-черных

Рух прекратил сотрудничество с защитником
Новина українською

23-летний правый защитник Юрий Романюк покинул львовский "Рух".

Он присоединился к "желто-черным" в январе. С главной командой Юрий прошел зимний тренировочный сбор, принял участие в 13-ти контрольных спаррингах (в частности, против "Динамо" и "Шахтера"). Но так и не успел дебютировать за львовян в официальных матчах.

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В статье: Рух (Львов) Юрий Романюк
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Источник:
Рух

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