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Украинец, который выступал в Словакии, подписал контракт с Александрией

Премьер-лига
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На три года

Украинец, который выступал в Словакии, подписал контракт с Александрией
Новина українською

Сегодня в Доме Футбола Александрии полузащитник Вадим Янчак подписал трехлетний контракт с ФК "Александрия".

Последним клубом игрока был словацкий "Попрад". Сразу после подписания соглашения новичок команды пообщался с пресс-службой команды.

- Вадим, поздравляем в клубе. Твои первые впечатления...

- Впечатления только положительные. Очень понравилась команда. Я уже был к этому знаком с Денисом Устименко, Владиславом Бабогло и Глебом Бухалом. Мы вместе играли за молодежную сборную Украины. Благодаря знакомым лицам и поддержке ребят адаптировался очень быстро.

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- Твоим последним клубом был словацкий «Попрад». Как случилось что ты оказался именно в "Александрии"?

- У меня заканчивался контракт со словаками и пришло предложение от футбольного клуба "Александрия". Я без колебаний дал согласие и почти сразу приехал на базу. "Александрия" очень хорошая команда. Мне посчастливилось сыграть против нее еще будучи в составе ФК "Львов". Теперь попробую закрепиться в основе, показать себя в действии, потому что есть большое желание играть и помогать команде одерживать победы.

- Твои пожелания болельщикам?

- Хочется, чтобы наконец болельщики вернулись на трибуны, и чтобы они от нас ждали побед. Будем побеждать вместе.

Украинец, который выступал в Словакии, подписал контракт с Александрией - изображение 1

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Вадим Янчак Попрад чемпионат Словакии
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Источник:
Олександрія

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