Премьер-лига
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Колос отдал голкипера в аренду клубу Первой лиги
До конца 2020-го
Голкипер "
28-летний вратарь может дебютировать уже в следующем уик-энда. 12 сентября "Полесье" сыграет против ровенского "Вереса".
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Источник:Колос
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