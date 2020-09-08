Колос отдал голкипера в аренду клубу Первой лиги

Голкипер " Колоса " Антон Яшков будет выступать на правах аренды за ФК "Полесье" (Житомир) до конца текущего года.

28-летний вратарь может дебютировать уже в следующем уик-энда. 12 сентября "Полесье" сыграет против ровенского "Вереса".