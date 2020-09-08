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Колос отдал голкипера в аренду клубу Первой лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

До конца 2020-го

Колос отдал голкипера в аренду клубу Первой лиги
Новина українською

Голкипер "Колоса" Антон Яшков будет выступать на правах аренды за ФК "Полесье" (Житомир) до конца текущего года.

28-летний вратарь может дебютировать уже в следующем уик-энда. 12 сентября "Полесье" сыграет против ровенского "Вереса".

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В статье: Первая лига Антон Яшков УПЛ Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир)
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Источник:
Колос

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