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Никиту Бурду прооперируют 9 сентября

Премьер-лига
(1 голосов)

У игрока разрыв ахиллова сухожилия

Никиту Бурду прооперируют 9 сентября
Новина українською

В субботу, во время контрольного матча с "Колосом" в Коваливке, центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда получил травму.

После игры клубная медслужба сообщила неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия, футболисту потребуется оперативное вмешательство.

Никита отправился на операцию в Мюнхен в сопровождении клубного врача, где в соответствии с местными правилами медпротоколу сдал еще один обязательный тест на COVID-19. Сегодня вечером станут известны его результаты, а операция запланирована на среду.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.09.2020 в 15:52
Это какая уже по счету у него операция?
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