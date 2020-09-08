Никиту Бурду прооперируют 9 сентября

В субботу, во время контрольного матча с "Колосом" в Коваливке, центральный защитник "бело-синих" Никита Бурда получил травму.

После игры клубная медслужба сообщила неутешительный диагноз: разрыв ахиллова сухожилия, футболисту потребуется оперативное вмешательство.

Никита отправился на операцию в Мюнхен в сопровождении клубного врача, где в соответствии с местными правилами медпротоколу сдал еще один обязательный тест на COVID-19. Сегодня вечером станут известны его результаты, а операция запланирована на среду.