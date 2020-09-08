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Вукоевич: Ненад Белица серьезно рассматривался на позицию тренера Динамо
Руководству киевлян понравилась игра Загреба против Шахтера
Ассистент главного тренера киевского "
"Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Белица серьезно рассматривался на позицию тренера киевского "Динамо".
Руководство киевского клуба было в восторге от той доминирующей игры, которую Загреб показывал в матчах Лиги чемпионов с "Шахтером". "Динамо" Белицы превосходило "горняков" в обеих играх.
Кстати, снимаю шляпу перед Бьелицей как тренером, потому что "Динамо" под его руководством показывало свою лучшую игру в Европе за последние 10 лет", - сказал Вуковевич.