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Вукоевич: Ненад Белица серьезно рассматривался на позицию тренера Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Руководству киевлян понравилась игра Загреба против Шахтера

Вукоевич: Ненад Белица серьезно рассматривался на позицию тренера Динамо
Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о том, что до назначения Луческу киевский клуб интересовался и экс-наставником загребского "Динамо" Ненадом Бьелицей.

"Теперь, когда все закончилось, могу подтвердить, что Ненад Белица серьезно рассматривался на позицию тренера киевского "Динамо".

Руководство киевского клуба было в восторге от той доминирующей игры, которую Загреб показывал в матчах Лиги чемпионов с "Шахтером". "Динамо" Белицы превосходило "горняков" в обеих играх.

Кстати, снимаю шляпу перед Бьелицей как тренером, потому что "Динамо" под его руководством показывало свою лучшую игру в Европе за последние 10 лет", - сказал Вуковевич.

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Ненад Бьелица
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Источник:
Nacional

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Комментарии (5)
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Footballhead (м. Чернігів)
08.09.2020 в 19:36
Але, як я й казав, його не взяли, бо він заломив шалену зарплату. Та й зрештою, нашо, коли можна добити колись видатний клуб кротом?
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+1
0
aleks68
08.09.2020 в 19:32
а и в итоге выбрали будулая и носятся с ним как с писаной торбой
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 19:13
Реально это самый нормальный варик..... был....
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
08.09.2020 в 19:11
И это был бы лучше вариант.
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+1
0
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pantaras (Київ)
08.09.2020 в 19:09
Жаль, что не сложилось
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+1
0


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