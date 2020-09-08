Сарнавский: Днепр-1 обязан попасть в первую пятерку

Голкипер " Днепра-1 " Богдан Сарнавский рассказал о переходе в днепровский клуб и старте нового сезона в новой команде.

- В межсезонье были разные варианты продолжения карьеры. При выборе учитывал несколько моментов, одним из решающих стал разговор с Тарасом Гребенюком - бывшим наставник вратарей "Львова". Анализируя клубы, которые сделали мне предложения, Тарас Александрович сказал примерно следующее: "Там хороший тренер киперов, и там хороший, но в "Днепре-1 "- лучший". Так я сделал выбор, а потом уже клубы между собой договаривались.

- Что интересно, предыдущий сезон, бесспорно, стал определяющим в вашей карьере, потому что вы же выиграли борьбу за позицию основного. Не возникла мысль, мол, надо развить успех, оставшись в "Львове"?

- Да а в чем успех ?! То, что долго был запасным и наконец пробился в основу? Я рассматриваю это как одну из ступеней на пути к тому, чего хочу достичь. Я еще в детстве вместе с родителями очертил цели футбольной карьеры, к которым и иду.

- По итогам прошлого сезона вас признали одним из лучших голкиперов. При том, что в 25-ти матчах Вы пропустили 40 мячей - больше (41) в пассиве только Евгения Гальчука тз "Мариуполя" ...

- Что я могу сказать? Футбол - не теннис, это командный вид спорта. Это в теннисе абсолютно все зависит от тебя. А в футболе порой случается так, что кто-то не дорабатывает, а ты не всегда можешь исправить.

- Насколько разные подходы наставников вратарей "Днепра-1" и "Львова"? Чем методика Валерия Городова отличается от практик Тараса Гребенюка и Вадима Деонаса?

- С Валерием Васильевичем работаю две недели. Мне все нравится. У вратарей здесь очень интенсивные занятия. Я знаю, что Городов хорошо играл на выходах, и вот теперь требует этого от подопечных.

- 23 августа состоялся ваш дебют в составе "черно-желтых". По результату, то, думается, вы ожидали другого...

- Безусловно, ничья разочаровала нас. Однако убежден, что результаты придут в любом случае. Есть замечательный состав.

- Между первым и вторым турами УПЛ возникла пауза в три недели. ваша команда сыграла спарринг с тем же "Ингульцом". Как выглядел тренировочный процесс, не организовали ли тренеры нечто похожее на полноценный сбор?

- Фактически так и было. Много дней занимались в режиме двух тренировок. Мы работали.

- Многим кажется, что по кадровому потенциалу "Днепр-1" уже имел дебютировать в еврокубках. Однако этого не случилось. Существует ли такая задача на текущий сезон?

- Вслух такой задачи никто не озвучивал, но это само собой разумеется. С таким составом, тренерами, инфраструктурой мы обязаны попасть в пятерку.

- На днях в жизни Вашего лучшего друга Никиты Бурды начался очередной сложный этап...

- Да, это мой лучший друг. Хочу пожелать ему держаться и быть уверенным: пройдет время, и он заставит всех восхищаться своей игрой. Убежден - он все выдержит!