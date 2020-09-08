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Без ВАР и без Монзуль. Судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
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УПЛ возвращается на выходных

Без ВАР и без Монзуль. Судейские назначения на матчи 2-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 2-го тура УПЛ сезона 2020-21.

Главными арбитрами на матчах 2-го тура будут работать:

11 сентября (пятница)

19.00 "Динамо" – "Десна" – Игорь Пасхал (Херсон)

12 сентября (суббота)

14.00 "Днепр-1" – "Олимпик" – Евгений Арановский (Киев)

17.00 "Колос" – "Львов" – Ярослав Козык (Мукачево)

13 сентября (воскресенье)

14.00 "Минай" – "Александрия" – Николай Балакин (Киевская область)

17.00 "Заря" – "Мариуполь" – Сергей Бойко (Киевская область)

19.30 "Ворскла" – "Ингулец" – Юрий Можаровский (Львов)

Матч "Рух" – "Шахтер" перенесен из-за вспышки коронавируса в команде львовян..

Также отметим, что на матчах "Динамо" – "Десна" и "Колос" – "Львов" система ВАР будет работать в офлайн режиме и будет использоваться для подготовки арбитров.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) ФК Александрия Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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