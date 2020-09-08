Ингулец подписал украинца из Грузии и ждет приезда 3-х легионеров

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о паузе в чемпионате Украины и кадровом усилении своей команды.

"В паузе чемпионата мы сыграли два спарринга - с "Зарей" и "Днепром-1". Команда играла самоотверженно, тактически грамотно. Думаю, что доказали всем неслучайность ничейного результата с днепрянами на старте чемпионата УПЛ.

Что касается кадрового вопроса, то на минувшей неделе мы подписали контракт только с воспитанником галицкого футбола Михаилом Шишкой, который в последнее время выступал за грузинские клубы. Но селекционная работа еще в разгаре: в ближайшие дни ждем приезда сразу трех легионеров", - сказал Поворознюк.

Напомним, что во втором туре чемпионата УПЛ "Ингулец" 12 сентября в гостях сыграет с "Ворсклой".