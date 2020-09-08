Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

Киевское " Динамо " продолжает подготовку к матчу 2-го тура УПЛ с "Десной".

Во вторник 8 августа команда утром провела теоретическое занятие, а вечером – тренировочную сессию.

Вместе с командой уже работали и игроки, которые вернулись из расположения сборной Украины, а также прибыл польский сборник Томаш Кендзера.

Отмечается, что наравне со всеми работал Николай Шапаренко, который завершил восстановление и вернулся в общую группу.

Напомним, что матч с "Десной" состоится в пятницу, 11 сентября, на НСК "Олимпийский".