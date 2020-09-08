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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
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Киевляне готовятся к матчу с Десной

Шапаренко вернулся в общую группу Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу 2-го тура УПЛ с "Десной".

Во вторник 8 августа команда утром провела теоретическое занятие, а вечером – тренировочную сессию.

Вместе с командой уже работали и игроки, которые вернулись из расположения сборной Украины, а также прибыл польский сборник Томаш Кендзера.

Отмечается, что наравне со всеми работал Николай Шапаренко, который завершил восстановление и вернулся в общую группу.

Напомним, что матч с "Десной" состоится в пятницу, 11 сентября, на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо

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