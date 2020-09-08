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Шапаренко вернулся в общую группу Динамо
Киевляне готовятся к матчу с Десной
Киевское "
Во вторник 8 августа команда утром провела теоретическое занятие, а вечером – тренировочную сессию.
Вместе с командой уже работали и игроки, которые вернулись из расположения сборной Украины, а также прибыл польский сборник Томаш Кендзера.
Отмечается, что наравне со всеми работал Николай Шапаренко, который завершил восстановление и вернулся в общую группу.
Напомним, что матч с "Десной" состоится в пятницу, 11 сентября, на НСК "Олимпийский".