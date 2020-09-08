Врач Руха рассказал о состоянии инфицированных игроков команды

Врач "Руха" Роман Абрамович в эфире ТК "Футбол" прокомментировал вспышку коронавируса в клубе . В частности, специалист рассказал о состоянии инфицированных футболистов.

"Все инфицированные футболисты находятся на самоизоляции. Чувствуют себя нормально. Заболевание проходит бессимптомно.

Исходя из рекомендаций, повторно будем сдавать тесты через 7-10 дней. Ориентировочно – 10-13 числа", – сказал Роман Абрамович.

Напомним, что из-за вспышки заболевания в львовском клубе матч 2-го тура УПЛ с "Шахтером" был перенесен на более поздний срок.