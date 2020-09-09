Хорватский защитник намерен выйти в еврокубки вместе с ПФК Львов

Хорватский легионер Макс Челич - один из тех иностранцев, которые недавно усилили состав ПФК " Львов ". 24-летний защитник призван укрепить редуты горожан. О своих первых днях в новой команде и стране, разницу между Хорватией и Украиной, персональные задания Макс рассказал в интервью.

- Украина в моей карьере - совершенно новая страна. Впрочем, первые мои впечатления от пребывания здесь действительно положительные. Персонал, главный тренер и игроки приняли меня очень хорошо. Многие ребята в коллективе общаются на английском, поэтому проблем с взаимопониманием особых нет.

- Ты с ПФК «Львов» уже со второго этапа сборов. Как оценишь тренировочный процесс команды?

- Как только я пришел, тренировки были на самом деле тяжелыми. Сейчас уже набрал необходимого темпа и привык. Как бы там ни было, мне нравятся сложные сборы. Мы нуждаемся в этом, ведь сезон на самом деле довольно длинный. Должны быть на 100% готовы к чемпионату.

- Успел уже побывать в нашем родном городе?

- Да, уже был в центре города. Это было действительно впечатляюще. Я не знал, что Львов настолько хорош. Это что-то вроде напивьевропейського, напивиталийського стиля. Мне нравится такое. Многие рестораны, много классной музыки. Все очень импонирует.

- Главная разница, по твоему мнению, между Хорватией и Украиной, судя по первым дням пребывания в нашей стране?

- Могу говорить только о футбольном сторону, ведь с бытом пока не успел достаточно ознакомиться. Я думаю, условия для тренировочного процесса немного лучшие таки в Хорватии. Впрочем, здесь лучшая организация клуба: наставник, персонал и даже клубный автобус. Здесь все на высоком уровне. Я вижу классную команду людей, которые хотят показать хороший результат.

- Ты уже знаешь главную задачу на сезон для ПФК "Львов"?

- Сейчас нам еще этого не озвучивали. Впрочем, я слышал как ребята говорили о том, что хотят достичь с командой как можно более высоких мест, чтобы получить возможность побороться за выход в Европу. Лично я еще не могу говорить об этом, ведь не знаю силу всех наших оппонентов, нет опыта выступлений в чемпионате Украины. Тем не менее, убежден, если все будут иметь желание и отдаваться изо всех сил, то мы достигнем хороших результатов.

- Что лично планируешь получить в футболке «Львова»?

- Хочу вместе с командой попасть в еврокубки. Не знаю насколько это возможно по текущему положению дел. Всегда, впрочем, хочу побеждать и сражаться ради высоких целей. Для меня не существует других вариантов. Надеюсь, ПФК «Львов» сразится за выход в еврокубки. По крайней мере лично делать для этого все от себя зависящее.