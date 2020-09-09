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На матче Минай - Александрия позволили присутствие болельщиков

Премьер-лига
(1 голосов)

Конечно, не полный стадион

На матче Минай - Александрия позволили присутствие болельщиков
Новина українською

Первая игра закарпатской команды в Украинской Премьер-лиге состоится со зрителями. Правда, наполненность стадиона должна быть не более 25%.

Это стало возможным в соответствии с разработанным УАФ совместно с УПЛ "Временным протоколом для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина» и постановления Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием COVID-19 в Ужгороде.

Зрителей на разрешенные места будут пускать с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий.

Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках. Билеты в продажу поступят в ближайшее время.

Сам матч "Минай" - "Александрия" состоится в воскресенье, 13 сентября, в Ужгороде, начало игры в 14.00.

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В статье: Болельщики ФК Александрия ФК Минай Минай
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Источник:
Минай

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Комментарии (2)
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Footballhead (м. Чернігів)
09.09.2020 в 13:24
Нормально. В нинішніх умовах так і має бути, аби ще більше не злягло.
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Kolibri (Киевоград)
09.09.2020 в 13:11
Я всеравно не прийду)
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