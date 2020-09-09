На матче Минай - Александрия позволили присутствие болельщиков

Первая игра закарпатской команды в Украинской Премьер-лиге состоится со зрителями. Правда, наполненность стадиона должна быть не более 25%.

Это стало возможным в соответствии с разработанным УАФ совместно с УПЛ "Временным протоколом для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина» и постановления Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием COVID-19 в Ужгороде.

Зрителей на разрешенные места будут пускать с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий.

Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках. Билеты в продажу поступят в ближайшее время.

Сам матч "Минай" - "Александрия" состоится в воскресенье, 13 сентября, в Ужгороде, начало игры в 14.00.