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Палкин: Шахтер не будет претендовать на техническое поражение для Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

В львовском клубе вспышка коронавируса

Палкин: Шахтер не будет претендовать на техническое поражение для Руха
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о переносе матча 2-го тура УПЛ с "Рухом", в составе которого были обнаружены заюолевшие COVID-19.

– У меня был разговор с президентом "Руха". Он сказал, что у них пять человек с положительным результатом теста на COVID-19 и есть вероятность того, что еще трое заразились. Я сказал, что все возможное мы сделаем. Для нашего, украинского чемпионата это не очень хороший знак. Надеюсь, в будущем таких моментов будет как можно меньше. Естественно, мы не будем претендовать на техническое поражение для "Руха", потому что это общая беда, не только нашей страны, а всего мира. Мы должны в такой ситуации действовать как семья, помочь клубу преодолеть эти проблемы и сыграть позже. Предварительно матч перенесен на 23 сентября. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Естественно, с точки зрения подготовки команды и тренировочного процесса это не очень хорошо. Это немного перебивает всю нашу тенденцию подготовки к игре, сейчас нужно перестраиваться и проводить какой-то товарищеский матч, чтобы команда была в форме. Повторюсь, мы всячески поддерживаем "Рух": они должны справиться с этой бедой, чтобы все ребята выздоровели.

– Рваный формат чемпионата, скорее всего, станет данностью нынешнего сезона?

– Наверное, мы все уже давно привыкли жить с этой ситуацией и как-то к ней адаптировались. Думаю, такие моменты время от времени будут возникать. Главное, чтобы мы были готовы и чтобы таких ситуаций было как можно меньше. А чтобы их было меньше, естественно, нужно соблюдать все медицинские протоколы.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Рух (Львов) коронавирус
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Источник:
Shakhtar TV

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.09.2020 в 17:09
Какое благородство!!!
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