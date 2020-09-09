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Палкин: Стратегическая цель Шахтера – чтобы 30% игрового времени принадлежали воспитанникам клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендир Шахтера рассказал о работе академии и перспективной молодежи

Палкин: Стратегическая цель Шахтера – чтобы 30% игрового времени принадлежали воспитанникам клуба
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о перспективах молодых игроков клубной академии.

"Несколько недель назад у нас был совет директоров, посвященный развитию академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам академии.

Сегодня мы на пороге 18–19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии. Уверен, мы станем вовлекать как можно больше игроков академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах.

Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский… Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях у Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные.

Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребятах, которые остались в дубле. Они тоже перспективны. Хочу сказать, что у нас в U-21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит", – сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
09.09.2020 в 19:32
U-21-перспективная мАлАдеШ? А как же Фати,которому нет и 18-ти? Кто ён?
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scorpius (Ck)
09.09.2020 в 19:36
Уважаемый, не ровняйте цивилизованные футбольные страны с нашей. У нас "перспективные" - это где-то до 24-25 лет
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