Палкин: Стратегическая цель Шахтера – чтобы 30% игрового времени принадлежали воспитанникам клуба

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о перспективах молодых игроков клубной академии.

"Несколько недель назад у нас был совет директоров, посвященный развитию академии. Главная стратегическая цель – чтобы 30% игрового времени во всех официальных матчах первой команды принадлежали воспитанникам академии.

Сегодня мы на пороге 18–19%, и нам есть куда расти. Это ложится в нашу стратегию. То, что делает тренерский штаб, соответствует нашей философии. Уверен, мы станем вовлекать как можно больше игроков академии в первую команду как в товарищеских, так и в официальных матчах.

Хорошо себя проявили Судаков, Мампасси, Турбаевский… Мы не должны забывать, что некоторых ребят не пригласили, потому что на этих позициях у Луиша Каштру были футболисты, а пригласили на позиции тех, кто был вызван в национальные сборные.

Также мы не должны забывать о Вьюннике, Очеретько и других ребятах, которые остались в дубле. Они тоже перспективны. Хочу сказать, что у нас в U-21 очень перспективная молодежь, и я надеюсь, в ближайшее время она о себе заявит", – сказал Палкин.