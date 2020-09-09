Премьер-лига
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Игроки и сотрудники Днепра-1 прошли плановое тестирование на коронавирус
Тесты сдали все три команды днепрян
Футболисты, тренеры и сотрудники
Тесты для исследования ПЦР сдали члены всех трех команд клуба.
Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни.
Напомним, что в первом туре УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с "Ингульцом" (1:1), а во втором туре 12 сентября встретится с "Олимпиком".
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Источник:СК Днепр-1
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