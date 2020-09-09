  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки и сотрудники Днепра-1 прошли плановое тестирование на коронавирус
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки и сотрудники Днепра-1 прошли плановое тестирование на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Тесты сдали все три команды днепрян

Игроки и сотрудники Днепра-1 прошли плановое тестирование на коронавирус
Новина українською

Футболисты, тренеры и сотрудники СК "Днепр-1" прошли плановое тестирование на коронавирус.

Тесты для исследования ПЦР сдали члены всех трех команд клуба.

Результаты тестирования будут известны в ближайшие дни.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с "Ингульцом" (1:1), а во втором туре 12 сентября встретится с "Олимпиком".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...